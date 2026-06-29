Bên trong phòng thay đồ tuyển Canada sau chiến thắng trước Nam Phi
Sáng 29/6, hình ảnh các tuyển thủ Canada ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận thắng Nam Phi ở vòng 32 đội World Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X.
Sáng 29/6, không khí lễ hội do các CĐV Nhật Bản tạo nên tại Houston trước trận gặp Brazil ở vòng 32 đội World Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X.
Sáng 29/6, hình ảnh các tuyển thủ Canada ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận thắng Nam Phi ở vòng 32 đội World Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X.
Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi điểm ngoài sân cỏ khi ân cần động viên Rodrygo vượt qua thời gian khó khăn vì chấn thương.
Rạng sáng 29/6, Stephen Eustaquio có cú sút xa hiểm hóc vào lưới Nam Phi mở tỷ số cho Canada ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.
Đoạn video quay lại buổi phỏng vấn của Riyad Mahrez sau trận đấu với Áo ở lượt cuối bảng J World Cup 2026 sáng 28/6 đang nhận được sự quan tâm của nhiều CĐV trên X.
Sáng 28/6, Argentina khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan, qua đó đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng J.
Sáng 28/6, Áo hòa Algeria 3-3 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026, qua đó cùng nhau giành quyền vào vòng knock-out.
Sáng 28/6, Messi ghi bàn từ chấm đá phạt, ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina trước Jordan ở lượt đấu cuối bảng J World Cup 2026.
Trên TNT Sports ngày 26/6, cựu danh thủ Manchester United đưa ra quan điểm thẳng thắn về việc Cristiano Ronaldo luôn phải nhận nhiều chỉ trích hơn các ngôi sao khác.
Senegal khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Iraq sáng 27/6.
Sáng 27/6, Pháp vượt qua Na Uy 4-1 để đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng I.