Hiệu ứng từ Lionel Messi tiếp tục mang lại cú hích tài chính khổng lồ cho Inter Miami.

Messi giúp Inter Miami kiếm bộn tiền.

Theo Sportico, kể từ khi Messi gia nhập Inter Miami, doanh thu của CLB tăng từ 55 triệu USD vào năm 2022 lên 215 triệu USD trong năm 2025. Như vậy, Inter Miami thu về thêm 160 triệu USD , tương đương mức tăng khoảng 291% chỉ sau 3 năm.

Đà tăng trưởng này chưa có dấu hiệu chững lại. Đội bóng được dự báo sẽ sớm đạt mốc doanh thu địa phương khoảng 250 triệu USD , cao hơn 195 triệu USD so với trước khi Messi xuất hiện và gấp hơn 4 lần so với năm 2022.

Bên cạnh thành công về tài chính, Inter Miami cũng liên tục nâng cấp đội hình nhằm hỗ trợ Messi. Sau khi thành công với Luis Suarez, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets và Jordi Alba, đội bóng tiếp tục đón Casemiro, qua đó gia tăng sức hút cả về chuyên môn lẫn giá trị thương mại.

Hiệu ứng mang tên Messi còn giúp Inter Miami bùng nổ ở mảng thương mại. Chỉ tính từ đầu năm, CLB ký mới hoặc gia hạn 14 hợp đồng tài trợ. Gần nhất là thỏa thuận hợp tác với Marriott Bonvoy, đối tác chính thức trong lĩnh vực khách sạn và chương trình khách hàng thân thiết.

Danh mục đối tác của Inter Miami quy tụ nhiều thương hiệu lớn như Adidas, Audi, Modelo, Royal Caribbean và Hewlett Packard Enterprise. Theo SponsorUnited, doanh thu tài trợ của Inter Miami còn vượt tổng doanh thu tài trợ của 5 CLB có thành tích thương mại thấp nhất MLS cộng lại.

Nhờ đó, Inter Miami hiện được định giá khoảng 1,45 tỷ USD , trở thành CLB có giá trị cao nhất MLS.

Khoảnh khắc buồn bã của Messi Lionel Messi không thể cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết diễn ra sáng 20/7.