Bruno Fernandes sẵn sàng rời MU?

Bruno Fernandes được cho là sẵn sàng rời Manchester United hè này, giữa bối cảnh Galatasaray muốn chiêu mộ nhạc trưởng người Bồ Đào Nha trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Bruno Fernandes vẫn quá quan trọng với Manchester United. Ảnh: Reuters.

Theo CentreGoals, Bruno Fernandes không loại trừ khả năng gia nhập Galatasaray vào mùa hè này. Nguồn tin cho biết Manchester United muốn nhận khoảng 64 triệu bảng cho tiền vệ 31 tuổi, nhưng các CLB bên ngoài nước Anh có thể kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 56 triệu bảng trong hợp đồng của anh.

Nếu thương vụ xảy ra, đây sẽ là một thay đổi lớn tại Old Trafford. Bruno Fernandes là một trong những nhân vật quan trọng nhất của MU kể từ khi cập bến đội bóng vào tháng 1/2020 từ Sporting Lisbon. Anh nhanh chóng trở thành thủ lĩnh trong lối chơi, giữ vai trò nhạc trưởng và được trao băng đội trưởng sau khi Harry Maguire mất vị trí.

Mùa giải 2025/26 vừa qua, Bruno Fernandes tiếp tục là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất đội hình Manchester United. Anh đóng góp 9 bàn cũng như thiết lập kỷ lục 21 đường kiến tạo, xuất sắc cùng ''Quỷ đỏ'' cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc và giành vé trở lại UEFA Champions League 2026/27.

Về phía Galatasaray, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi tình hình của tiền vệ người Bồ Đào Nha và xem anh là mục tiêu lớn để nâng cấp đội hình. ''Aslanlar'' từng chiêu mộ nhiều ngôi sao tên tuổi trong những năm gần đây như Victor Osimhen, Leroy Sane và muốn tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Nếu Bruno Fernandes ra đi, ''Quỷ đỏ'' sẽ mất một thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Tuy nhiên, khoản phí khoảng 56-64 triệu bảng có thể giúp đội bổ sung thêm nguồn lực để phục vụ kế hoạch tái thiết dưới thời HLV Michael Carrick.