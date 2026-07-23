Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bruno Fernandes sẵn sàng rời MU?

  • Thứ năm, 23/7/2026 05:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bruno Fernandes được cho là sẵn sàng rời Manchester United hè này, giữa bối cảnh Galatasaray muốn chiêu mộ nhạc trưởng người Bồ Đào Nha trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Bruno Fernandes vẫn quá quan trọng với Manchester United. Ảnh: Reuters.

Theo CentreGoals, Bruno Fernandes không loại trừ khả năng gia nhập Galatasaray vào mùa hè này. Nguồn tin cho biết Manchester United muốn nhận khoảng 64 triệu bảng cho tiền vệ 31 tuổi, nhưng các CLB bên ngoài nước Anh có thể kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 56 triệu bảng trong hợp đồng của anh.

Nếu thương vụ xảy ra, đây sẽ là một thay đổi lớn tại Old Trafford. Bruno Fernandes là một trong những nhân vật quan trọng nhất của MU kể từ khi cập bến đội bóng vào tháng 1/2020 từ Sporting Lisbon. Anh nhanh chóng trở thành thủ lĩnh trong lối chơi, giữ vai trò nhạc trưởng và được trao băng đội trưởng sau khi Harry Maguire mất vị trí.

Mùa giải 2025/26 vừa qua, Bruno Fernandes tiếp tục là cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất đội hình Manchester United. Anh đóng góp 9 bàn cũng như thiết lập kỷ lục 21 đường kiến tạo, xuất sắc cùng ''Quỷ đỏ'' cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc và giành vé trở lại UEFA Champions League 2026/27.

Về phía Galatasaray, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi tình hình của tiền vệ người Bồ Đào Nha và xem anh là mục tiêu lớn để nâng cấp đội hình. ''Aslanlar'' từng chiêu mộ nhiều ngôi sao tên tuổi trong những năm gần đây như Victor Osimhen, Leroy Sane và muốn tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Nếu Bruno Fernandes ra đi, ''Quỷ đỏ'' sẽ mất một thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Tuy nhiên, khoản phí khoảng 56-64 triệu bảng có thể giúp đội bổ sung thêm nguồn lực để phục vụ kế hoạch tái thiết dưới thời HLV Michael Carrick.

AC Milan và Barcelona để mắt tới Phil Foden

Phil Foden trở thành mục tiêu được nhiều ông lớn châu Âu quan tâm khi tương lai của tiền vệ người Anh tại Manchester City mùa giải 2026/27 chưa được đảm bảo.

15 giờ trước

Alvarez từ chối Arsenal, hướng về Barcelona

Julian Alvarez chưa đồng ý gia nhập Arsenal khi vẫn chờ Atletico Madrid thực hiện cam kết để mở đường tới Barcelona trong mùa giải 2026/27.

16 giờ trước

Liverpool sắp có ông chủ khủng?

Jeff Bezos được mời tham gia nhóm đầu tư đang đàm phán mua cổ phần Liverpool, mở ra khả năng đội bóng vùng Merseyside đón thêm nguồn lực tài chính lớn cho mùa giải 2026/27.

17 giờ trước

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

.

Thái Viên

Bruno Fernandes MU David Beckham Carrick Champions League

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Trung vệ thứ hai cán mốc 100 triệu euro

Trung vệ thứ hai cán mốc 100 triệu euro

9 phút trước 07:28 23/7/2026

0

Màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2026 giúp trung vệ Pau Cubarsi gặt hái thành quả lớn cả về danh hiệu lẫn giá trị chuyển nhượng.

Mục tiêu của MU rớt giá sau World Cup 2026

Mục tiêu của MU rớt giá sau World Cup 2026

10 phút trước 07:28 23/7/2026

0

Màn trình diễn mờ nhạt trong màu áo tuyển Brazil khiến giá chuyển nhượng của Danilo Santos giảm đáng kể, mở ra cơ hội cho các đội bóng theo đuổi tiền vệ này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý