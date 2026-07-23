Bước ngoặt của Romero sau World Cup 2026

Màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026 có thể trở thành cú hích giúp Cristian Romero rời Tottenham Hotspur để gia nhập một đội bóng lớn hơn.

Cristian Romero khép lại World Cup 2026 với nỗi buồn khi Argentina thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết hôm 20/7, nhưng cá nhân trung vệ này vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Theo TyC Sports, sau giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Romero đứng trước bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp khi quyết định rời Tottenham để tìm kiếm thử thách mới.

Ở tuổi 28, Romero không còn muốn tiếp tục gắn bó với Tottenham, nơi anh giữ vai trò đội trưởng và là trụ cột hàng thủ. Trung vệ người Argentina từng có nhiều cơ hội rời London nhưng các thương vụ trước đó đều không thành công.

Lần này, sau màn trình diễn nổi bật tại World Cup, cánh cửa ra đi rộng mở hơn bao giờ hết. Inter Milan đang là đội bóng dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Romero.

Đại diện Serie A đã bắt đầu đàm phán và xem anh là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ. Việc từng thi đấu tại Italy trong màu áo Genoa và Atalanta giúp trung vệ Argentina không mất nhiều thời gian thích nghi nếu trở lại Serie A.

Romero cũng có lợi thế khi hiểu môi trường bóng đá Italy và có mối quan hệ với Lautaro Martinez, đội trưởng Inter. Đây được xem là điểm cộng trong quá trình thương thảo giữa hai bên.

Tuy nhiên, Inter không phải đội bóng duy nhất quan tâm đến nhà vô địch World Cup 2022. Barcelona cũng theo dõi sát tình hình và đánh giá Romero là mẫu trung vệ phù hợp với kế hoạch của HLV Hansi Flick.

Đội bóng xứ Catalonia thậm chí được cho là đánh giá Romero cao hơn Alessandro Bastoni. Dù vậy, Barcelona chưa vội đưa ra quyết định. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Barca chỉ xem Romero là phương án trong trường hợp chia tay một số trung vệ hiện tại.

Sau World Cup 2026, Romero nâng tầm vị thế trên thị trường chuyển nhượng. Từ một trung vệ giàu tiềm năng tại Tottenham, anh trở thành mục tiêu của những CLB hàng đầu châu Âu.

Video cảnh các cầu thủ Argentina quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp Hôm 20/7, nhiều cầu thủ Argentina quay lưng về phía bục trao cúp, không chứng kiến khoảnh khắc Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng thế giới.