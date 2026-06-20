Báo chí thế giới: 'Brazil lướt trên làn sóng của Cunha'

Các tờ báo lớn từ châu Âu đến Nam Mỹ đồng loạt dành lời khen cho Matheus Cunha sau chiến thắng 3-0 của Brazil trước Haiti tại World Cup 2026.

Cunha từ phương án thử nghiệm đã trở thành tâm điểm mới trên hàng công Brazil. Ảnh: Reuters.

Sáng 20/6, Brazil đánh bại Haiti 3-0 để giành chiến thắng đầu tiên tại bảng C World Cup 2026. Màn trình diễn của đoàn quân dưới quyền Carlo Ancelotti nhanh chóng trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế phân tích. Trong đó, Matheus Cunha là cái tên nhận nhiều lời khen nhất sau cú đúp bàn thắng tại Philadelphia.

Tờ L'Equipe của Pháp thậm chí giật dòng tít đầy ấn tượng: “Cuối cùng cũng có một số 9!”. Nhật báo thể thao hàng đầu nước Pháp cho rằng Brazil vẫn chưa tìm ra người kế thừa xứng đáng của Ronaldo de Lima sau hai thập kỷ, nhưng Cunha có thể là trung phong mà đội tuyển cần cho chiến dịch World Cup lần này. Tờ báo nhận xét tiền đạo thuộc biên chế Manchester United đã tận dụng hoàn hảo cơ hội được Ancelotti trao sau màn trình diễn kém thuyết phục của Igor Thiago ở trận gặp Morocco.

Tại Tây Ban Nha, Marca đánh giá Brazil chưa thực sự bùng nổ nhưng đã cho thấy những tín hiệu tích cực dưới thời Ancelotti. Tờ báo nhấn mạnh những điều chỉnh chiến thuật của nhà cầm quân người Italy phát huy hiệu quả, đặc biệt là quyết định đưa Cunha vào đội hình xuất phát. Tờ báo cũng dành lời khen cho bộ ba Cunha, Vinicius Junior và Lucas Paqueta, những người góp công lớn trong chiến thắng đầu tiên của "Selecao" tại giải.

Trang chủ A Bola đưa hình ảnh chiến thắng của tuyển Brazil lên trang nhất.

Trong khi đó, báo A Bola của Bồ Đào Nha gọi đây là màn trình diễn mang đậm dấu ấn của Cunha và Vinicius. Tờ báo mô tả Brazil “lướt trên làn sóng của Matheus Cunha và thăng hoa cùng Vinicius Junior”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ngôi sao Real Madrid với một bàn thắng và một pha kiến tạo.

Ở chiều ngược lại, báo Ole của Argentina giữ quan điểm thận trọng hơn. Nhật báo thể thao nổi tiếng Nam Mỹ cho rằng Brazil đơn giản chỉ hoàn thành nhiệm vụ bắt buộc trước một đối thủ yếu hơn nhiều. Theo Ole, sau trận hòa Morocco đầy thất vọng ở ngày ra quân, Brazil không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng để xoa dịu áp lực.

Chỉ sau một trận, Cunha từ phương án thử nghiệm đã trở thành tâm điểm mới trên hàng công Brazil và mang đến cảm giác đội bóng áo vàng xanh cuối cùng cũng tìm thấy lời giải cho bài toán số 9 tồn tại nhiều năm qua.

Brazil tìm thấy mảnh ghép còn thiếu nơi Cunha Từ khả năng ghi bàn, kết nối lối chơi đến pressing, Matheus Cunha mang đến hình ảnh trung phong hiện đại mà Brazil đã thiếu trong những kỳ World Cup gần đây.