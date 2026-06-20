Cunha không ngừng xúc động sau cú đúp lịch sử

Trò chuyện cùng Romario sau trận thắng Haiti, Matheus Cunha không giấu nổi cảm xúc khi lần đầu ghi cú đúp cho Brazil tại một kỳ World Cup.

Cunha ghi 2 bàn cho Brazil ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Sáng 20/6, Cunha trở thành tâm điểm trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026. Tiền đạo đang khoác áo Manchester United ghi 2 bàn thắng, góp công lớn giúp "Selecao" giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Cunha không chỉ đến từ những pha lập công trên sân Lincoln Financial Field. Sau trận đấu, chân sút 27 tuổi bật khóc khi có cuộc trò chuyện với huyền thoại Romario, người đang tham gia bình luận World Cup cho CazéTV.

Đứng trước thần tượng từng giúp Brazil vô địch World Cup 1994, Cunha không giấu được sự xúc động. Anh thừa nhận việc ghi bàn cho Brazil tại World Cup là giấc mơ lớn nhất của mọi cầu thủ và cảm thấy vinh dự khi tên mình được đặt cạnh những huyền thoại từng làm nên lịch sử cho "Selecao".

"Chúng tôi luôn mơ một ngày nào đó được ghi tên mình vào lịch sử. Thật khó diễn tả cảm xúc khi nhìn thấy tên mình bên cạnh những người như các vị với những bàn thắng cho Brazil ở World Cup", Cunha chia sẻ.

Cunha không thể kìm nén xúc động trước huyền thoại Romario.

Hai bàn thắng vào lưới Haiti cũng giúp Cunha trở thành một trong số ít cầu thủ Brazil lập cú đúp tại World Cup ngay trong lần đầu tiên nổ súng ở giải đấu. Đó là cột mốc đặc biệt với tiền đạo sinh năm 1999, người từng rời Brazil từ rất sớm để phát triển sự nghiệp tại châu Âu.

Không chỉ xúc động vì thành tích cá nhân, Cunha còn gửi thông điệp đầy tự tin về tương lai của đội tuyển Brazil. Anh tin màn trình diễn trước Haiti mới phản ánh đúng năng lực của tập thể dưới thời Carlo Ancelotti.

"Chúng tôi thoải mái hơn sau trận ra quân. World Cup luôn đi kèm áp lực rất lớn. Bây giờ cả đội kết nối tốt hơn. Nếu tiếp tục chơi như hôm nay, Brazil còn rất nhiều điều để chinh phục", tiền đạo đang khoác áo MU này khẳng định.

Chiến thắng trước Haiti giúp Brazil vươn lên dẫn đầu bảng C với 4 điểm. Trong bối cảnh Neymar vẫn chưa thể thi đấu, sự bùng nổ của Matheus Cunha mang đến tín hiệu tích cực cho hàng công Selecao trước trận quyết đấu với Scotland ở lượt cuối vòng bảng.

Cunha khai thông thế bế tắc cho Brazil Bàn thắng của ngôi sao MU giúp Brazil vươn lên dẫn Haiti 1-0 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của World Cup 2026 sáng 20/6.