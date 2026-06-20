Ancelotti ghi điểm tuyệt đối với Brazil

HLV Carlo Ancelotti tiếp tục tạo dấu ấn đặc biệt trong hành trình cùng tuyển Brazil chinh phục World Cup 2026.

HLV Ancelotti hát quốc ca Brazil thành thạo. Ảnh: Reuters.

Trên sóng truyền hình trận đấu giữa Brazil và Haiti ở bảng C World Cup 2026 sáng 20/6, chiến lược gia người Italy được ghi lại khoảnh khắc đứng trên băng ghế chỉ đạo và hát theo quốc ca cùng các tuyển thủ Brazil. Hành động của HLV Ancelotti nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.

Việc hát quốc ca Brazil thành thạo cho thấy nỗ lực hòa nhập của Ancelotti với môi trường bóng đá nước này. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Brazil cho biết họ dành thêm sự tôn trọng cho chiến lược gia người Italy. Bên cạnh năng lực chuyên môn vốn đã được thừa nhận, HLV Ancelotti tiếp tục chứng tỏ ông là một trong những nhà cầm quân có khả năng thích nghi tốt nhất thế giới.

Kể từ khi nhận lời dẫn dắt "Selecao", cựu HLV Real Madrid dành nhiều thời gian để học tiếng Bồ Đào Nha nhằm giao tiếp tốt hơn với cầu thủ, ban huấn luyện cũng như giới truyền thông. Nhờ quá trình học tập nghiêm túc, Ancelotti hiện có thể sử dụng ngôn ngữ này khá trôi chảy trong các buổi họp báo.

HLV Ancelotti chứng tỏ đẳng cấp. Ảnh: Reuters.

Theo Roberto Piantino, người trực tiếp hướng dẫn Ancelotti, cựu HLV Real Madrid từng tham gia khóa học tiếng Bồ Đào Nha với cường độ rất cao. Ông Piantino đánh giá Ancelotti có năng khiếu ngôn ngữ, đồng thời sở hữu nền tảng thuận lợi nhờ từng sử dụng thành thạo tiếng Tây Ban Nha.

Thực tế, khả năng thích nghi về ngôn ngữ đã trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp của Ancelotti. Trước khi đến Brazil, ông đã sử dụng thành thạo tiếng Italy, Tây Ban Nha, Anh và Pháp, đồng thời có vốn tiếng Đức cơ bản từ quãng thời gian làm việc tại Bayern Munich.

Việc cất cao quốc ca Brazil trước trận đấu, cùng chiến thắng 3-0 của "Selecao" trước Haiti, giúp HLV Ancelotti ghi thêm điểm trong mắt người hâm mộ nước này.

Cunha khai thông thế bế tắc cho Brazil Bàn thắng của ngôi sao MU giúp Brazil vươn lên dẫn Haiti 1-0 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của World Cup 2026 sáng 20/6.