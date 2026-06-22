Luật mới khiến Iran phải chơi thiếu người trong vài phút

Rời sân chậm 6 giây, tiền vệ Iran Saeid Ezatolahi khiến đội nhà phải chơi thiếu người trong trận gặp Bỉ.

Ezatolahi trở thành cầu thủ đầu tiên bị phạt vì lỗi câu giờ khi thay người ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 vừa chứng kiến lần đầu tiên luật chống câu giờ mới của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) được áp dụng, và nó lập tức trở thành chủ đề tranh luận trên truyền thông quốc tế.

Tình huống xảy ra vào phút 85 trong trận hòa 0-0 giữa Iran và Bỉ ở lượt hai bảng G rạng sáng 22/6. Khi Iran thực hiện quyền thay người, tiền vệ Saeid Ezatolahi mất 16 giây để rời sân, vượt quá giới hạn 10 giây theo quy định mới của Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB).

Hệ quả đến ngay lập tức khi cầu thủ vào thay người là Amirhossein Hosseinzadeh không được phép vào sân, trận đấu được tiếp tục trong khi Iran chỉ còn 10 cầu thủ. Phải gần hai phút sau, khi bóng dừng bởi một tình huống việt vị, Hosseinzadeh mới được trọng tài cho phép vào sân.

Quy định mới nêu rõ cầu thủ bị thay ra chỉ có 10 giây để rời sân kể từ lúc trọng tài thứ tư giơ bảng thay người. Nếu vi phạm, cầu thủ dự bị phải chờ ít nhất 1 phút bên ngoài đường biên mới được vào sân, hoặc đội bóng có thể chịu các hình thức xử lý kỷ luật.

Ngay sau khi tình huống xuất hiện, nhiều ý kiến trái chiều bùng nổ trên mạng xã hội. Một số người cho rằng đây là biện pháp cần thiết để chấm dứt nạn câu giờ vốn gây khó chịu trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, không ít quan điểm nhận định hình phạt quá nặng khi chỉ một vài giây chậm trễ cũng có thể khiến cục diện trận đấu thay đổi.

Đây là một phần trong nhóm điều luật được cải cách lớn nhất kể từ khi VAR ra đời. Ngoài quy định về thay người, IFAB còn áp dụng giới hạn 5 giây cho các quả ném biên, 5 giây cho phát bóng lên và yêu cầu cầu thủ phải ở ngoài sân một phút sau khi được chăm sóc y tế.

Dù mục tiêu là tăng thời lượng bóng lăn thực tế, tình huống của Ezatolahi cho thấy những quy định mới sẽ tiếp tục tạo ra nhiều cuộc tranh luận.

Oyarzabal nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha Tây Ban Nha nhanh chóng nhân đôi cách biệt trước Saudi Arabia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.