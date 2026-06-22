Báo chí châu Âu gọi tuyển Bỉ là 'thảm họa'

Truyền thông Bỉ và châu Âu đồng loạt chỉ trích màn trình diễn nghèo nàn của “Quỷ đỏ”, thậm chí cảnh báo đội bóng này đang tiến gần một thất bại đáng xấu hổ tại World Cup 2026.

Các ngôi sao hàng đầu của tuyển Bỉ không thể ghi bàn trước Iran. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 22/6, tuyển Bỉ tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi sau trận hòa 0-0 trước Iran ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026. Kết quả này khiến đội bóng của HLV Rudi Garcia đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông châu Âu.

Tờ Voetbalkrant, một trong những trang thể thao lớn của Bỉ, không ngần ngại dùng cụm từ “nỗi xấu hổ đang cận kề” để mô tả tình cảnh hiện tại của đội tuyển quốc gia. Theo đánh giá của tờ này, nếu không có những pha cứu thua xuất thần của Thibaut Courtois, Bỉ thậm chí có thể trắng tay trước Iran.

Sự thất vọng càng lớn khi thế hệ được kỳ vọng với những ngôi sao như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku hay Leandro Trossard vẫn chưa thể mang về chiến thắng sau hai lượt trận. Bỉ hiện mới có 2 điểm và buộc phải thắng New Zealand ở lượt đấu cuối nếu muốn tự quyết cơ hội đi tiếp.

Tờ Voetbalkrant không ngần ngại chỉ trích đội nhà.

Không chỉ báo chí trong nước, truyền thông quốc tế cũng tỏ ra khắt khe với đại diện châu Âu. Tờ Marca của Tây Ban Nha gọi màn trình diễn trước Iran là một “thảm họa của tuyển Bỉ”, đồng thời nhấn mạnh Courtois là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình.

Trong khi đó, nhật báo L'Équipe của Pháp nhận định Bỉ đang tự đẩy mình vào thế nguy hiểm khi liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng. Đội bóng từng được xem là ứng viên cạnh tranh sâu tại giải giờ đối mặt nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Trang Sporza cũng mô tả trận hòa trước Iran là kết quả đáng thất vọng, đặc biệt khi các chân sút Bỉ tiếp tục phung phí hàng loạt cơ hội ghi bàn.

Hai trận, hai trận hòa và chưa ghi được dấu ấn đáng kể nào, tuyển Bỉ đang khiến những hoài nghi ngày càng lớn. Nếu tiếp tục gây thất vọng ở lượt đấu cuối, “thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ có thể khép lại World Cup 2026 bằng một trong những chiến dịch đáng quên nhất lịch sử đội tuyển.

Video Lukaku ghi bàn ngay khi vào sân Sáng 16/6, Romelu Lukaku ghi bàn giúp Bỉ hòa Ai Cập 1-1 thuộc bảng G World Cup 2026.