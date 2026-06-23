Đội tuyển Iran để lại thư ngỏ trong phòng thay đồ ở World Cup

Sau trận hòa với đội tuyển Bỉ tại World Cup, đội tuyển Iran đã để lại một bức thư ngỏ trong phòng thay đồ.

Các cầu thủ Iran chụp ảnh tập thể trước trận đấu gặp đội tuyển Bỉ ngày 21/6. Ảnh: Reuters.

Tối 21/6 theo giờ địa phương, đội tuyển Iran cầm hòa đội tuyển Bỉ trên sân SoFi, thành phố Los Angeles, Mỹ. Kết quả hòa 0-0 được đánh giá là thành tích ấn tượng của đội tuyển Iran, bởi đội tuyển Bỉ mạnh nhất bảng G. Trước khi rời phòng thay đồ, các cầu thủ Iran để lại bức thư ngỏ gửi tới người dân Iran cũng như công chúng quốc tế.

Bức thư có đoạn viết: "Từ Ba Tư cổ đại cách đây hàng nghìn năm đến Iran văn minh của ngày nay, tinh thần Iran sống mãi và kiên cường. Chúng tôi đến Los Angeles với niềm tự hào, thi đấu bằng danh dự và rời đi trong phẩm giá".

Thông điệp để lại trong phòng thay đồ cũng nhắc nhớ đến những mất mát do chiến tranh gây ra tại Iran. Xen giữa các dòng chữ là con số 168 và cái tên Minab được viết bằng mực đỏ. Con số này tượng trưng cho số người thiệt mạng, khi ngôi trường tiểu học nằm ở thị trấn Minab bị trúng tên lửa trong những ngày đầu cuộc chiến.

"Cầu mong hòa bình, sự tôn trọng và tình hữu nghị sẽ luôn hiện diện giữa các quốc gia", thông điệp của các cầu thủ Iran khép lại.

Iran đã thi đấu hai trận đầu tiên tại World Cup ở Los Angeles, nơi có cộng đồng người Iran sinh sống khá đông. Trong trận đội tuyển Iran gặp Bỉ, cũng như ở trận ra quân gặp New Zealand, khi trái bóng bắt đầu lăn, bầu không khí trên khán đài khiến người ta cảm tưởng sân vận động ở Mỹ là sân nhà của Iran.

Sau trận đấu, các cầu thủ đi một vòng quanh sân để tri ân người hâm mộ và nhận được sự cổ vũ từ khắp các khán đài.

Lần đầu tiên trong lịch sử 96 năm của World Cup, thế giới chứng kiến một đội tuyển đến từ quốc gia đang xảy ra xung đột với nước chủ nhà tổ chức giải đấu.

Cho đến sát ngày khai mạc World Cup, đội tuyển Iran vẫn chưa rõ các cầu thủ Iran liệu có được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ hay không. Trong khi đó, đơn xin thị thực của một số quan chức Iran và thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển đã bị từ chối.

Đội tuyển Iran hiện vẫn đang bất bại và có thể giành vé vào vòng loại trực tiếp, nếu đội tuyển đạt kết quả thuận lợi trước Ai Cập.

Bức thư được đội tuyển Iran để lại ở phòng thay đồ (ảnh trái). Việc chỉ được nhập cảnh vào Mỹ trong 48 tiếng khiến đội tuyển Iran gặp một số khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu. Ảnh: New York Times.

Trong thời gian tham dự World Cup, đội tuyển Iran lưu lại thành phố Tijuana (Mexico). HLV Amir Ghalenoei của đội tuyển Iran đã tỏ ra không hài lòng khi đội bóng chỉ có thể nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 48 giờ để thi đấu. Theo ông, sức ép về thời gian khiến đội không thể chuẩn bị tốt cho các trận đấu.

Dù vậy, theo New York Times, nếu đội tuyển Iran tiến sâu, quy định về thời gian có thể sẽ thay đổi, bởi tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran đang có nhiều tiến triển tích cực.

HLV Iran cũng cho biết đội bóng đã được thông báo nhiều khả năng sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ sớm hơn để có thêm thời gian chuẩn bị trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Tại trận này, Iran gặp Ai Cập trên sân Seattle ở thành phố Seattle ngày 26/6.