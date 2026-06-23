Mỹ lần đầu để Iran bán dầu bằng USD

Mỹ đã bật đèn xanh để Iran bán dầu bằng USD, kể cả cho các khách hàng Mỹ, đánh dấu một sự đảo chiều chính sách.

Mỹ ngày 22/6 công bố một lệnh miễn trừ trừng phạt quy mô lớn đối với lĩnh vực năng lượng của Iran, cho phép Tehran bán dầu bằng USD, kể cả cho các khách hàng Mỹ, theo tờ Wall Street Journal.

Động thái này đánh dấu một trong những thay đổi sâu rộng nhất trong chính sách của Mỹ đối với Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, đồng thời diễn ra sau khi hai nước ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận gần đây.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết biện pháp này là một phần trong nỗ lực của chính quyền nhằm thực thi thỏa thuận nói trên trong khi các cuộc đàm phán hướng tới một giải pháp toàn diện hơn vẫn tiếp tục.

Theo lệnh miễn trừ do Bộ Tài chính Mỹ ban hành, Iran sẽ được phép sản xuất, bán và vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu đến ngày 21/8, trong thời gian các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

Mỹ bật đèn xanh để Iran bán dầu bằng USD. Ảnh: Reuters.

Quyết định này cũng cho phép thanh toán bằng USD và cho phép dầu cùng các sản phẩm dầu mỏ của Iran được nhập khẩu vào Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh miễn trừ bao gồm các hoạt động vận tải biển, bảo hiểm, quản lý tàu, đăng ký tàu và các dịch vụ khác cần thiết để hỗ trợ giao dịch dầu mỏ. Bộ này cũng đình chỉ các hạn chế theo nhiều cơ chế trừng phạt đã kìm hãm hoạt động xuất khẩu năng lượng của Iran suốt nhiều thập kỷ.

Xuất khẩu dầu vẫn là trụ cột của nền kinh tế Iran và là nguồn thu ngân sách quan trọng của chính phủ.

Các quan chức Iran mô tả động thái này là bằng chứng cho thấy các cuộc đàm phán đang mang lại những lợi ích kinh tế cụ thể.

Ông Hamid Hosseini, người phát ngôn hiệp hội các nhà xuất khẩu dầu Iran, nói rằng các thương nhân châu Âu đã bắt đầu liên hệ mua dầu Iran sau quyết định miễn trừ từ Mỹ. Tuy nhiên, chưa có công ty Mỹ nào liên hệ với Tehran.

Động thái của Washington diễn ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Tehran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) quay lại Iran - thông tin mà Iran đã bác bỏ.