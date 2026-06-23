Iran bác tuyên bố cho thanh sát viên hạt nhân IAEA trở lại kiểm tra

Iran cho biết không có cuộc thảo luận nào diễn ra trong các cuộc đàm phán gần đây tại Thụy Sĩ liên quan đến việc các thanh sát viên IAEA quay trở lại Iran.

Phán đoàn Iran tại Thụy Sĩ ngày 21/6. Ảnh: Reuters.

Ngày 22/6, Iran đã bác bỏ tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance rằng Tehran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại Iran.

Phát biểu với hãng thông tấn IRNA sau các cuộc đàm phán kỹ thuật Mỹ - Iran gần đây tại Thụy Sĩ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định việc Iran hợp tác với IAEA sẽ chỉ tiếp tục trong khuôn khổ các nghĩa vụ thanh sát hiện hành và các quy định pháp lý trong nước.

“Iran sẽ tiếp tục tương tác với Cơ quan này theo các nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ Thỏa thuận Thanh sát, tuân theo các quy trình hiện hành cũng như các đạo luật do Quốc hội Hồi giáo Iran ban hành và các quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC)”, ông Baqaei nói.

Trong một tuyên bố trước đó, ông Baghaei cho biết các cuộc thanh sát của IAEA sẽ tiếp tục tại các cơ sở nơi việc thanh sát vẫn đang diễn ra, chẳng hạn như Nhà máy Điện hạt nhân Bushehr. Nhưng ông nói rằng các cuộc thanh sát tại các cơ sở khác mà IAEA bị cắt quyền tiếp cận do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel sẽ phụ thuộc vào tiến trình và kết quả của các cuộc đàm phán.

Phát biểu của ông Baqaei được đưa ra sau khi ông Vance, sau các cuộc đàm phán, tuyên bố rằng Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên hạt nhân vào nước này như một phần của những tiến triển đạt được trong các cuộc thương lượng giữa Washington và Tehran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance họp báo trước khi trở về Mỹ sau vòng đàm phán với Iran tại Thụy Sĩ ngày 22/6. Ảnh: Reuters.

Những thông tin trái ngược từ Washington và Tehran cho thấy các trở ngại vẫn còn rất lớn khi cả hai bên tìm cách thúc đẩy nỗ lực ngoại giao và đạt được sự đồng thuận rộng hơn về các vấn đề hạt nhân và an ninh.

Phái đoàn Mỹ-Iran đã rời Thụy Sĩ sau vòng đàm phán đầu tiên mà ông Vance mô tả là “rất, rất tốt”.

“Chúng tôi đã đặt một nền tảng rất tốt cho một thỏa thuận cuối cùng thành công. Thỏa thuận cuối cùng là cả một ngôi nhà... Chúng tôi chưa xây xong ngôi nhà đó, nhưng đã đặt được nền móng vững chắc để đạt tới một kết quả tốt cho người dân Mỹ”, theo phó tổng thống Mỹ.