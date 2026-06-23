Iran chuẩn bị tiếp cận khối tài sản khổng lồ

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cho biết nước này sẽ bắt đầu sử dụng các tài sản bị phong tỏa trong những ngày tới.

Những thỏi vàng với trọng lượng khác nhau. Ảnh: Reuters.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati cho biết quá trình này sẽ được triển khai từng bước theo các quyết định và hướng dẫn của ngân hàng trung ương.

Hôm 22/6, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết Bộ trưởng Tài chính Iran Seyed Ali Madanizadeh cũng xác nhận ngân hàng trung ương nước này đã khởi động các bước cần thiết để giải phóng số tài sản bị đóng băng.

Truyền thông Iran đưa tin, Iran và Qatar cũng đã ký một biên bản ghi nhớ liên quan đến việc giải tỏa các tài sản bị đóng băng của Iran. Hiện giá trị cụ thể của khối tài sản cũng như các chi tiết liên quan vẫn chưa được công bố.

Iran cho biết nước này hiện có gần 100 tỷ USD tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài, phần lớn có nguồn gốc từ doanh thu xuất khẩu dầu mỏ.

Trọng tâm của cuộc thảo luận hiện nay là khoảng 6 tỷ USD tài sản của Iran hiện được lưu giữ tại Qatar.

Theo cơ chế đang được thảo luận, khi nhận được khoản tiền bị đóng băng, Qatar sẽ đóng vai trò trung gian thanh toán cho Iran mua thực phẩm, thuốc men và hàng hóa nhân đạo.

Các giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua cơ chế giám sát đặc biệt, cho phép phía Mỹ theo dõi và kiểm soát mục đích sử dụng nguồn tiền.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance phát biểu với các phóng viên vào thứ Hai rằng bất kỳ tài sản nào của Iran được giải tỏa đều phải được sử dụng để mua hàng hóa Mỹ, như đậu tương và lúa mì, và chúng sẽ bị cấm sử dụng để tài trợ cho lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir, cùng tham dự cuộc họp bốn bên giữa Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar tại Hội nghị thượng đỉnh Hồ Lucerne, Thụy Sĩ, ngày 21/6. Ảnh: Reuters.

Hôm 22/6, các quốc gia trung gian Pakistan và Qatar thông báo vòng đàm phán đầu tiên giữa quan chức cấp cao của Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã đạt được "những tiến bộ đáng khích lệ", bao gồm việc "tạo ra một cơ chế cho các cuộc đàm phán kỹ thuật sâu hơn". Tuyên bố chung từ Qatar và Pakistan khẳng định Mỹ và Iran nhất trí về một lộ trình hướng tới thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đánh giá ngày Chủ nhật là một ngày đàm phán "rất, rất tốt đẹp" giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ, đồng thời phủ nhận việc các lời đe dọa của ông Trump làm đổ vỡ các cuộc đàm phán.

Lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao Mỹ - Iran đàm phán trực tiếp Cuộc đàm phán Mỹ và Iran diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock với sự tham gia của các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đều có mặt tại cuộc gặp.