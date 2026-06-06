Giới trẻ chi hàng nghìn USD để 'nghỉ hưu ngắn hạn'

Xu hướng “nghỉ hưu ngắn hạn” phản ánh thay đổi tư duy của người trẻ: Thay vì chờ đợi đến tuổi nghỉ hưu, họ muốn xen kẽ những khoảng thời gian trống để trải nghiệm.

Ali Rosli, 33 tuổi, hiện là chuyên gia tài chính. Ảnh: Ali Rosli/ Reuters.

Giống nhiều người khác, Ali Rosli vẫn đều đặn tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, anh không muốn phải đợi hàng chục năm mới được tận hưởng cuộc sống ngoài công việc.

Trong 7 năm qua, người đàn ông 33 tuổi, hiện là chuyên gia tài chính tạm thời, đã có hai kỳ "nghỉ hưu ngắn hạn" (mini-retirement).

Lần đầu anh “nghỉ hưu” vào năm 2019, kéo dài hai tháng, và lần thứ hai bắt đầu từ tháng 11/2025, kéo dài 4 tháng, theo Reuters.

Nhiều người trẻ đang từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi xu hướng "nghỉ hưu ngắn hạn” nhằm giảm bớt căng thẳng, cân bằng cuộc sống và tận hưởng hiện tại, thay vì chờ đợi đến tuổi nghỉ hưu truyền thống.

Khác với nghỉ phép ngắn ngày hay nghỉ hưu truyền thống, "nghỉ hưu ngắn hạn" là hình thức nghỉ việc trong vài tháng hoặc vài năm để trải nghiệm và tái tạo năng lượng ngay trong những năm tháng lao động sung sức nhất.

Hai lần "nghỉ hưu"

Quyết định đầu tiên đến sau quãng thời gian làm việc căng thẳng trên cương vị trợ lý quản lý kiểm toán tại Malaysia. Có những tuần anh phải làm tới 80 giờ, dẫn đến tình trạng kiệt sức.

“Tôi nghĩ rằng trong lúc nghỉ ngơi và suy ngẫm về con đường sự nghiệp của mình, tại sao không thực hiện một chuyến đi dài hai tháng?” Rosli kể lại.

Khi đó, thu nhập của anh khoảng 14.000 bảng Anh ( 18.815 USD ) mỗi năm và anh dành từ 20% đến 40% thu nhập để tiết kiệm cùng đầu tư.

Xu hướng “nghỉ hưu ngắn hạn” phản ánh sự thay đổi trong tư duy của người trẻ. Ảnh: Ali Rosli/ Reuters.

Rosli đã dùng số tiền tích lũy được để thực hiện hành trình từ Bắc Kinh, qua Nga rồi tới châu Âu bằng đường bộ - chuyến đi mà anh gọi là “trải nghiệm để đời”.

Sau khi trở về với tinh thần phấn chấn, Rosli tìm được công việc quản lý cấp cao tại một công ty tài chính ở London. Mức lương của anh tăng gần 6 lần, lên khoảng 85.000 bảng Anh ( 114.234 USD ) mỗi năm.

Vài năm sau, sau nhiều lần không thành công trong việc chuyển sang vị trí công việc mới, Rosli quyết định nghỉ thêm một đợt nữa.

Lần này, anh cùng vợ trở về Malaysia trong 4 tháng. Nhờ chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể so với London, họ có thể kéo dài thời gian nghỉ mà không tạo áp lực quá lớn lên tài chính cá nhân.

Trong thời gian trên, thông qua các mối quan hệ nghề nghiệp, anh nhận được những dự án tài chính làm việc từ xa.

Sau đó, Rosli quay lại London và hiện làm việc với vai trò chuyên gia tài chính tự do, đồng thời sáng tạo nội dung về nghề nghiệp và quản lý tài sản trên mạng xã hội.

Theo Rosli, những khoảng nghỉ có chủ đích không hề cản trở sự nghiệp mà ngược lại còn giúp anh phát triển nhanh hơn.

“Từ trải nghiệm cá nhân của tôi, điều đó thực sự sẽ thúc đẩy sự nghiệp tiến xa hơn thay vì kéo bạn tụt lại phía sau”, anh nói.

Trong tương lai, Rosli thích ý tưởng được “thử trước” cuộc sống nghỉ hưu và dự định tiếp tục thực hiện các kỳ "nghỉ hưu ngắn hạn" sau mỗi 4-5 năm.

Xu hướng ngày càng phổ biến

Báo cáo về Chất lượng Cuộc sống năm 2025 của HSBC cho thấy thế hệ Gen Z và Millennials đang dẫn đầu một xu hướng mới trong nhóm nhà đầu tư giàu có, có tài sản từ 100.000 USD trở lên.

Thay vì xem nghỉ hưu là cột mốc duy nhất ở cuối sự nghiệp, họ coi đó là những khoảng nghỉ được lên kế hoạch trong suốt cuộc đời làm việc.

Nhiều người không muốn chờ đến tuổi già mới tận hưởng những lợi ích của việc nghỉ hưu. Ảnh: Pexels.

Kelly Renner, chuyên gia hoạch định tài chính tại Life Strategies Financial Partners, cho rằng “không có gì sai” với cách sống này, miễn là cá nhân đó có công việc linh hoạt, khả năng quản lý ngân sách tốt và đủ tiền tiết kiệm để trang trải.

Ngược lại, bà cảnh báo rằng nếu thiếu sự chuẩn bị tài chính, những khoảng nghỉ dài có thể trở thành “thảm họa tài chính”. Ngoài ra, các khoảng thời gian nghỉ việc không có lý do rõ ràng cũng có thể ảnh hưởng xấu đến sơ yếu lý lịch.

Brittany Foley (26 tuổi) ở thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ đã tiết kiệm 1/3 thu nhập hàng tháng và tiền thưởng để chuẩn bị cho một năm nghỉ việc.

Cô cũng chuyển đến căn hộ giá rẻ và làm phục vụ quán ăn để kiếm thêm thu nhập. Mục đích chính là tạm nghỉ công việc tư vấn để theo đuổi ước mơ viết sách.

"Người trẻ như tôi đang chịu áp lực để thăng tiến, tăng lương và khiến bản thân mệt mỏi. Tôi nghĩ đây là thời điểm lý tưởng để nghỉ ngơi bởi tôi chưa sinh con hay phải chăm sóc bố mẹ", Foley nói.

Lựa chọn của Foley trở thành chủ đề bàn tán khi một số người nghĩ cô bốc đồng, số khác cho rằng Foley là kẻ chỉ biết trốn tránh khó khăn.

Tuy nhiên, Foley chia sẻ việc làm phục vụ bàn hoặc những nghề không đúng chuyên môn không nên bị đánh giá tiêu cực.

“Làm công việc bán thời gian để tự nuôi sống bản thân và theo đuổi đam mê không có gì là xấu hổ", cô nói.