Lukaku là nghịch lý lớn nhất của tuyển Bỉ

Romelu Lukaku bước vào World Cup 2026 sau mùa giải tệ nhất sự nghiệp, nhưng tuyển Bỉ vẫn không thể thiếu chân sút từng ghi 90 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Có lẽ chưa bao giờ Romelu Lukaku bước vào một kỳ World Cup với nhiều dấu hỏi như năm nay. Chỉ 64 phút thi đấu trong cả mùa giải, anh ra sân 7 trận cho Napoli, một bàn thắng và gần bốn tháng ngồi ngoài vì chấn thương. Nếu nhìn vào những con số ấy, không ai nghĩ tiền đạo người Bỉ xứng đáng có mặt ở World Cup 2026.

Nhiều cầu thủ cần mùa giải hay nhất để có vé dự World Cup còn Lukaku thì ngược lại.

Lukaku cũng bất ngờ

Thậm chí, ngay cả Lukaku cũng thừa nhận điều đó. "Ở bất kỳ quốc gia nào khác, tôi đã không được triệu tập", tiền đạo 33 tuổi nói sau trận giao hữu với Tunisia hôm 6/6.

Chính câu nói của cựu sao Chelsea lại phơi bày nghịch lý lớn nhất của tuyển Bỉ hiện tại. Lukaku đang ở giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp, song "Quỷ đỏ châu Âu" vẫn không thể gạt tên anh khỏi danh sách dự World Cup. Bởi đơn giản, họ chưa thể tìm ra người kế nhiệm.

Suốt hơn một thập kỷ qua, bóng đá Bỉ sản sinh hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới. Từ Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois cho đến Vincent Kompany. Thế nhưng ở vị trí trung phong, Lukaku vẫn là cái tên gần như không thể thay thế. 90 bàn thắng sau 125 trận quốc tế là thống kê đủ để nói lên tất cả.

Khi De Bruyne kiến tạo, người nhận bóng thường là Lukaku. Khi tuyển Bỉ cần một bàn thắng để giải quyết trận đấu, người được tìm đến vẫn là Lukaku. Ngay cả lúc phong độ xuống thấp nhất, anh vẫn là trung tâm trong kế hoạch của HLV Rudi Garcia.

Ai sẽ thay Lukaku gánh vác hàng công tuyển Bỉ trong tương lai?

Điều đó phản ánh một thực tế đáng lo ngại. Sau "thế hệ vàng", tuyển Bỉ vẫn chưa tìm ra trung phong đủ đẳng cấp để kế thừa vai trò của chân sút sinh năm 1993.

World Cup 2026 là thời khắc chuyển giao của tuyển Bỉ?

Một mặt, Bỉ hiểu rằng Lukaku không còn là phiên bản từng khuynh đảo châu Âu trong màu áo Inter Milan hay tuyển quốc gia giai đoạn đỉnh cao. Những chấn thương liên tiếp đã bào mòn thể lực. Tuổi tác cũng khiến khả năng bứt tốc và xoay trở không còn như trước.

Nhưng mặt khác, họ vẫn cần anh hơn bao giờ hết. Bởi kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng săn bàn của Lukaku vẫn là thứ không ai trong đội hình hiện tại có thể tái tạo. Những con số mùa giải vừa qua có thể gây thất vọng, nhưng 90 bàn thắng cho tuyển quốc gia không phải thành tích được tạo nên bởi may mắn.

Có thể Lukaku sẽ không còn đá chính mọi trận đấu tại World Cup 2026. Có thể anh sẽ phải chia sẻ thời lượng thi đấu với đồng đội nhiều hơn so với các kỳ World Cup trước. Nhưng việc anh xuất hiện trong danh sách cuối cùng chưa bao giờ là điều bất ngờ với ban huấn luyện tuyển Bỉ.

Đó là nghịch lý, nhưng cũng là sự thật. Tiền đạo có mùa giải tệ nhất sự nghiệp lại đang mang theo niềm hy vọng lớn nhất của hàng công Bỉ tới World Cup 2026. Và biết đâu, chính sân khấu lớn nhất hành tinh sẽ là nơi Lukaku viết lại câu chuyện của mình sau một năm đầy giông bão.

Những cặp anh em tại World Cup 2026 World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao hàng đầu mà còn chứng kiến nhiều cặp anh em cùng sát cánh, viết nên những câu chuyện đặc biệt.