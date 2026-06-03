Bất ngờ với Lukaku

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Lukaku cán mốc 90 bàn thắng cho tuyển Bỉ
Với pha lập công mới nhất trong màu áo đội tuyển Bỉ, tiền đạo sinh năm 1993 chính thức cán mốc
Hiện tại, thế giới bóng đá chỉ ghi nhận 4 cái tên có thành tích tốt hơn anh, bao gồm Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Lionel Messi (Argentina), Ali Daei (Iran) và Sunil Chhetri (Ấn Độ). Việc đứng chung hàng ngũ với những siêu sao vĩ đại nhất lịch sử là lời khẳng định cho đẳng cấp của Lukaku.
Bất chấp việc thường xuyên phải nhận những ý kiến trái chiều về phong độ tại các câu lạc bộ, tuy nhiên, trong màu áo "Quỷ đỏ", anh vẫn là một tiền đạo đẳng cấp với hiệu suất cực kỳ ổn định suốt hơn một thập kỷ qua.
Trong danh sách này, Ronaldo hiện đứng đầu với 143 bàn thắng, tiếp theo anh sẽ là Messi (114 bàn), Ali Daei (109 bàn) và Sunil Chhetri (94 bàn). Giống như Lukaku, cả Messi và Ronaldo vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.