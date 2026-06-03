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Thể thao World Cup 2026

Bất ngờ với Lukaku

  • Thứ tư, 3/6/2026 08:52 (GMT+7)
  • 08:52 3/6/2026

Romelu Lukaku chính thức lọt top 5 chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia sau khi lập công ở trận giao hữu giữa Bỉ và Croatia hôm 2/6.

Lukaku cán mốc 90 bàn thắng cho tuyển Bỉ

Với pha lập công mới nhất trong màu áo đội tuyển Bỉ, tiền đạo sinh năm 1993 chính thức cán mốc 90 bàn thắng. Thành tích này đưa anh vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, thế giới bóng đá chỉ ghi nhận 4 cái tên có thành tích tốt hơn anh, bao gồm Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Lionel Messi (Argentina), Ali Daei (Iran) và Sunil Chhetri (Ấn Độ). Việc đứng chung hàng ngũ với những siêu sao vĩ đại nhất lịch sử là lời khẳng định cho đẳng cấp của Lukaku.

Bất chấp việc thường xuyên phải nhận những ý kiến trái chiều về phong độ tại các câu lạc bộ, tuy nhiên, trong màu áo "Quỷ đỏ", anh vẫn là một tiền đạo đẳng cấp với hiệu suất cực kỳ ổn định suốt hơn một thập kỷ qua.

Ở tuổi 33, Lukaku vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng và hoàn toàn có khả năng nâng cao thành tích này trong tương lai gần. Tại World Cup 2026 tới, anh hứa hẹn vẫn đóng vai trò quan trọng trên hàng công tuyển Bỉ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Rudi Garcia.

Trong danh sách này, Ronaldo hiện đứng đầu với 143 bàn thắng, tiếp theo anh sẽ là Messi (114 bàn), Ali Daei (109 bàn) và Sunil Chhetri (94 bàn). Giống như Lukaku, cả Messi và Ronaldo vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Pha ăn mừng khiến Lukaku nhận thẻ đỏ Trọng tài Davide Massa phạt trung phong của Inter thẻ đỏ sau pha ăn mừng nhắm vào những cổ động viên phân biệt chủng tộc trên khán đài sân Juventus rạng sáng 5/4 (giờ Hà Nội).

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Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Huy Trưởng

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