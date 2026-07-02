Tuyển Anh giúp Premier League kiếm bộn tiền

Tuyển Anh lọt vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau trận thắng 2-1 CHDC Congo sáng 2/7, trực tiếp mang về khoản tiền thưởng 500.000 USD cho các đội bóng Premier League.

Tuyển Anh giúp các câu lạc bộ tại Premier League kiếm được số tiền lớn.

Theo Chương trình Quyền lợi Câu lạc bộ của FIFA, các đội bóng sẽ nhận được khoảng 5.000 USD mỗi ngày cho mỗi cầu thủ góp mặt tại giải đấu. Dự kiến, các đại diện Premier League thu về tổng cộng khoảng 500.000 USD trong thời gian chờ đợi trận gặp chủ nhà Mexico vào ngày 6/7.

Về mặt tài chính, Arsenal và Manchester City là hai cái tên hưởng lợi lớn nhất. Với 4 cầu thủ mỗi đội hiện diện trong danh sách "Tam sư", mỗi CLB dự kiến bỏ túi 100.000 USD . Aston Villa bám đuổi sát sao với 3 cầu thủ, trong khi Chelsea và Newcastle mỗi đội có 2 đại diện.

Đáng chú ý, quy định của FIFA dựa trên thời điểm đăng ký danh sách cuối cùng tạo ra những kịch bản thú vị. Newcastle vẫn nhận được tiền đền bù cho Anthony Gordon vì anh chỉ chính thức thuộc biên chế Barcelona từ ngày 1/7, dù thương vụ được công bố từ tháng 5.

Ngược lại, Manchester United mất khoản thu từ Marcus Rashford do hợp đồng cho mượn của anh tại Barcelona vừa kết thúc vào ngày 30/6, khiến cầu thủ này được tính cho đại diện La Liga.

Các đội bóng khác như Brentford, Crystal Palace, Everton, Nottingham Forest và Tottenham cũng sẽ nhận được ngân sách tương ứng với một cầu thủ trong đội hình. Bên ngoài nước Anh, Bayern Munich, Real Madrid và Al Hilal cũng được hưởng lợi từ sự góp mặt của Harry Kane, Jude Bellingham và Ivan Toney.

Highlights Anh 2-1 CHDC Congo Đêm 1/7, Harry Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại CHDC Congo 2-1, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.