Thắng CHDC Congo, Tuchel thiết lập kỷ lục lịch sử cùng tuyển Anh

Trận thắng 2-1 CHDC Congo không chỉ đưa đội tuyển Anh vào vòng 16 đội World Cup 2026 mà còn giúp huấn luyện viên Thomas Tuchel xác lập cột mốc lịch sử.

Thomas Tuchel xác lập kỷ lục cùng tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Nhà cầm quân 52 tuổi vừa đi vào lịch sử bóng đá Anh khi trở thành huấn luyện viên thứ hai trong thế kỷ 21 duy trì thành tích bất bại sau 12 trận đầu dẫn dắt "Tam Sư" tại các giải đấu chính thức, bao gồm 8 trận tại vòng loại World Cup và 4 trận đầu ở giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Theo thống kê từ Squawka, ông cân bằng kỷ lục của người tiền nhiệm Roy Hodgson sau trận thắng 2-1 CHDC Congo tại vòng 32 đội World Cup 2026 sáng ngày 2/7.

Cột mốc lịch sử này được thiết lập trong bối cảnh đội tuyển Anh đang thể hiện phong độ ổn định dưới triều đại mới. Thành tích 12 trận bất bại liên tiếp giúp đại diện châu Âu củng cố niềm tin cho người hâm mộ về mục tiêu chinh phục cúp vàng thế giới.

Về diễn biến trận đấu, tiền đạo thủ quân Harry Kane tiếp tục chứng minh đẳng cấp bằng cú đúp bàn thắng ở các phút 75 và 86, trực tiếp mang về tấm vé đi tiếp cho "Tam sư". Dù CHDC Congo thi đấu đầy nỗ lực và có bàn mở tỷ số sớm ngay phút thứ 7 do công của Brian Cipenga, đại diện châu Phi vẫn không thể ngăn cản bước tiến của thầy trò Tuchel.

Sau khi nhọc nhằn đánh bại CHDC Congo, tuyển Anh sẽ đối đầu với Mexico tại vòng 16 đội. Trận đấu dự kiến diễn ra vào sáng ngày 6/7.

Tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 CHDC Congo Đêm 1/7, Harry Kane hoàn tất cú đúp vào lưới CHDC Congo, giúp tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.