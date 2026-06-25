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Thể thao World Cup 2026

Quyết định của HLV Tuchel phản tác dụng?

  • Thứ năm, 25/6/2026 15:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Reece James tái phát vấn đề gân kheo ngay tại World Cup 2026, khiến quyết định triệu tập của HLV Thomas Tuchel gây tranh cãi.

James lại tái phát chấn thương ở giai đoạn nhạy cảm.

Theo The Telegraph, đội trưởng của Chelsea cảm thấy khó chịu sau trận hòa 0-0 với Ghana hôm 24/6 và hiện được đội ngũ y tế theo dõi sát sao. Ban huấn luyện không muốn mạo hiểm thêm với James bởi cầu thủ 26 tuổi từng nhiều lần nghỉ thi đấu dài hạn vì các chấn thương cơ.

Thông tin này khiến HLV Thomas Tuchel rơi vào thế khó. Trước khi giải đấu khởi tranh, tuyển Anh mất hậu vệ phải Tino Livramento do chấn thương bắp chân nghiêm trọng. Nay đến lượt James gặp vấn đề thể lực, làm dấy lên những tranh cãi về quyết định triệu tập của nhà cầm quân người Đức.

Không chỉ hàng thủ, tuyển Anh cũng phải thận trọng với trường hợp của Bukayo Saka. Ngôi sao Arsenal mới trở lại sau chấn thương gót Achilles và chưa đạt trạng thái sung sức nhất. Tuchel khẳng định ông không muốn đặt quá nhiều áp lực lên Saka. Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh tuyển Anh cần sự đóng góp của cả tập thể thay vì trông chờ vào một cá nhân giải cứu đội bóng.

Trước trận gặp Panama vào ngày 28/6, ông dự kiến không thay đổi quá nhiều về nhân sự nhằm duy trì sự ổn định trong lối chơi. Nếu James không kịp bình phục, Ezri Konsa khả năng được kéo sang phải, trong khi Kobbie Mainoo sẵn sàng thay thế ở tuyến giữa nếu Declan Rice không đạt thể trạng tốt nhất.

Tuyển Anh hiện dẫn đầu bảng L nhưng lối đá chưa thuyết phục được giới mộ điệu. HLV Tuchel hiểu rằng đội bóng cần thắng Panama để sớm củng cố ngôi đầu và xua tan những nghi ngờ đang bủa vây.

Highlights Anh 0-0 Ghana Rạng sáng 24/6, tuyển Anh có trận hòa thất vọng trước Ghana ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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