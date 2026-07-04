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Thể thao World Cup 2026

Biểu cảm của IShowSpeed gây bão khi Messi ghi bàn

  • Thứ bảy, 4/7/2026 09:10 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Sáng 4/7, IShowSpeed tạo nên khoảnh khắc gây sốt với phản ứng hài hước khi chứng kiến Lionel Messi ghi bàn vào lưới Cape Verde.

IShowSpeed bất lực nhìn Messi ghi bàn.

Ở trận đấu trên sân Hard Rock, IShowSpeed cổ vũ Cape Verde nhằm hy vọng đội bóng châu Phi có thể tạo nên cú sốc trước Argentina. Tuy nhiên, niềm hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Messi mở tỷ số bằng pha dứt điểm đẳng cấp.

Máy quay ghi lại cảnh nam streamer người Mỹ chết lặng, gương mặt ngơ ngác sau bàn thắng của siêu sao Argentina. Phản ứng này lập tức lan truyền mạnh trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận hài hước.

Đây không phải lần đầu IShowSpeed trở thành tâm điểm sau những trận đấu có Messi. Với những người thường xuyên theo dõi anh, hình ảnh "đứng hình" mỗi khi đối thủ của Cristiano Ronaldo tỏa sáng trở nên quá quen thuộc.

Là fan cuồng Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha, IShowSpeed thường xuyên livestream theo dõi các trận đấu, không ngần ngại bộc lộ cảm xúc từ phấn khích tột độ đến thất vọng. Mỗi khi Ronaldo hoặc Bồ Đào Nha thi đấu, nam streamer luôn có những màn ăn mừng cuồng nhiệt, trong khi các bàn thắng của Messi thường mang đến phản ứng trái ngược.

IShowSpeed, tên thật là Darren Jason Watkins Jr., hiện là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng nhất thế giới. Tình yêu dành cho Ronaldo cũng góp phần tạo nên thương hiệu của IShowSpeed.

Dù luôn đứng về phía Ronaldo, IShowSpeed một lần nữa phải chứng kiến Messi tỏa sáng. Trước Cape Verde, Argentina thể hiện bản lĩnh đúng lúc để giành chiến thắng 3-2 và giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Argentina mở tỷ số 1-0 trước Cape Verde Sáng 4/7, Lionel Messi có pha khống chế và dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

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Minh Nghi

IShowSpeed Tuyển Cape Verde IShowSpeed

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