Tranh cãi sau tấm vé đi tiếp của Argentina

Vé vào vòng 16 đội của Argentina sau trận thắng Cape Verde đang tạo tranh cãi dữ dội khi hàng loạt quyết định từ trọng tài bị nghi ngờ có dấu hiệu thiên vị nhà đương kim vô địch.

Trận thắng 3-2 của Argentina trước Cape Verde tại vòng 32 đội trở thành tâm điểm của những tranh cãi nảy lửa về công tác điều hành trận đấu. Nhiều ý kiến cho rằng đại diện châu Phi phải chịu những quyết định bất lợi một cách có hệ thống.

Cụ thể, kênh The Touchmine đưa ra những bằng chứng cho thấy Cape Verde bị xử ép trong các tình huống then chốt. Đầu tiên là pha bóng Lionel Messi được hưởng quả đá phạt ở vị trí nguy hiểm dù hậu vệ đối phương vào trúng bóng hợp lệ.

Ngay sau đó, bàn thứ hai của Argentina cũng vấp phải sự phản đối gay gắt khi Nicolas Tagliafico bị cho là phạm lỗi rõ ràng trong một tình huống phạt góc trước khi bóng được đưa vào lưới, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ xảy ra vào những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức. Một pha phạm lỗi rõ rệt đối với cầu thủ Cape Verde ngay sát vùng cấm địa của Argentina bị tổ trọng tài bỏ qua. Nếu quyết định được đưa ra, thầy trò Bubista có thể sở hữu một cơ hội ghi bàn bằng đá phạt trực tiếp để định đoạt trận đấu sớm, thay vì phải bước vào hiệp phụ và chịu thất bại chung cuộc.

The Touchmine tin rằng Cape Verde đã phải thi đấu trong hoàn cảnh không thuận lợi trước nhà đương kim vô địch. Dù dừng bước đầy tiếc nuối, đại diện châu Phi vẫn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ trung lập bằng lối chơi kiên cường.

Messi nhẹ nhàng đáp trả Ronaldo Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 một lần nữa là lời khẳng định về đẳng cấp vĩnh cửu nơi Messi.