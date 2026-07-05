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Thể thao World Cup 2026

LONGFORM

Khoảnh khắc World Cup: Bản lĩnh Mbappe

  • Chủ nhật, 5/7/2026 16:02 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Ở hai trận đầu vòng 16 đội World Cup 2026, tuyển Pháp và Morocco dù gặp nhiều khó khăn vẫn có thể đánh bại Paraguay cũng như Canada để giành quyền đi tiếp.

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Khoảnh khắc World Cup
Bản lĩnh Mbappe
Ở hai trận đầu vòng 16 đội World Cup 2026, tuyển Pháp và Morocco dù gặp nhiều khó khăn vẫn có thể đánh bại Paraguay cũng như Canada để giành quyền đi tiếp.
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Ở cuộc chạm trán diễn ra vào 0h ngày 5/7 giữa Canada và Morocco, dù bước vào trận đấu với tư thế cửa dưới, Canada lại là đội nhập cuộc chủ động hơn. Với lối chơi "Marsch-ball" đầy năng lượng, các cầu thủ áo đen liên tục gây áp lực tầm cao, khiến đại diện châu Phi gặp không ít khó khăn trong việc triển khai bóng. Dẫu vậy, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Canada lại để thua với tỷ số 0-3 đầy cay đắng.

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Morocco với lối chơi phòng ngự chủ động khiến Canada gặp nhiều khó khăn. Những bàn thắng của Azzedine Ounahi ở các phút 50 và 82 cùng pha lập công của Soufiane Rahimi ở phút 90+8 giúp đại diện châu Phi giành vé vào tứ kết. Thầy trò Mohamed Ouahbi sẽ chạm trán tuyển Pháp vào ngày 10/7 tới.

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Đây là chiến thắng thực dụng bậc nhất lịch sử knock-out khi chỉ cần 5 cú sút để ghi 3 bàn. "Sư tử Atlas" cũng trở thành đại diện châu Phi duy nhất trong thế kỷ 21 lọt vào tứ kết hai kỳ liên tiếp, nối dài chuỗi 9 trận bất bại khi dẫn bàn tại World Cup kể từ năm 1970.

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Nốt trầm trong chiến thắng của Morrocco là chấn thương của Ismael Saibari. Anh buộc phải rời sân sớm dù không va chạm với ai. Nhiều khả năng, tiền đạo này sẽ vắng mặt ở trận đấu với tuyển Pháp tại vòng tứ kết sau đây vài ngày.

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Ở trận đấu diễn ra vào khung 4h, Paraguay chứng minh vì sao tập thể này có thể loại Đức tại vòng 32 đội. Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với tuyển Pháp, đại diện Nam Mỹ khiến "Les Blues" không thể triển khai lối chơi tấn công sở trường bằng việc sẵn sàng thực hiện những tình huống phạm lỗi nhằm gây ức chế cho đối thủ.

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Sức nóng của trận đấu bùng lên ở phút 35 khi tiền vệ Andres Cubas (Paraguay) có hành vi kéo ngã lộ liễu đối với Kylian Mbappe. Ngôi sao mang áo số 10 phản ứng cực kỳ giận dữ, dẫn đến việc cầu thủ hai bên lao vào nhau thực hiện màn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", xô đẩy quyết liệt. Trọng tài Ilgiz Tantashev phải mất khá nhiều thời gian để ổn định lại những cái đầu nóng.

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Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 65, từ hành lang trái, Desire Doue thực hiện pha solo đẳng cấp vượt qua hàng loạt hậu vệ để xâm nhập vùng cấm Paraguay. Trong nỗ lực truy cản, Diego Gomez đốn ngã cầu thủ thuộc biên chế PSG. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Tantashev quyết định cho tuyển Pháp hưởng quả phạt đền.

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Trên chấm 11 m, Mbappe không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại thủ thành Orlando Gill, đưa "Les Bleus" vượt lên. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu. Chiến thắng giúp đội bóng áo lam giành quyền vào tứ kết gặp Morocco vào ngày 10/7 tới.

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Dù Paraguay ngậm ngùi rời giải, thủ môn Gill vẫn có thể ngẩng cao đầu với màn trình diễn cá nhân ấn tượng. Anh thực hiện 4 pha cứu thua xuất sắc, ngăn chặn xG 0,88 (chỉ số bàn thắng kỳ vọng). Đặc biệt, người gác đền này còn có 2 lần cản phá trong vùng cấm và 7 lần thu hồi bóng hiệu quả. Nếu không có sự xuất sắc ấy, cách biệt tỷ số chắc chắn không chỉ dừng lại ở một bàn duy nhất.

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Mbappe tiếp tục sắm vai người hùng với bàn duy nhất từ chấm 11 m, giúp tuyển Pháp hạ Paraguay. Đây là pha lập công thứ 19 của anh tại World Cup, cũng là bàn thứ 7 ở giải năm nay. Dù liên tục bị đối thủ chơi xấu, thủ quân "Les Bleus" vẫn giữ cái đầu lạnh để đưa đội nhà vào tứ kết

Mbappe cang toa sang tai World Cup, Mourinho cang lo hinh anh

Mbappe càng tỏa sáng tại World Cup, Mourinho càng lo

58 phút trước 16:00 5/7/2026

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Bàn thắng trên chấm phạt đền giúp Kylian Mbappe đưa Pháp vượt qua Paraguay để giành vé vào tứ kết World Cup 2026 tiếp tục khẳng định đẳng cấp của ngôi sao 27 tuổi.

Thu mon Paraguay kho chiu vi Mbappe hinh anh

Thủ môn Paraguay khó chịu vì Mbappe

2 giờ trước 14:39 5/7/2026

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Phát biểu sau trận thua 0-1 tuyển Pháp tại vòng 1/8 World Cup 2026 vào rạng sáng 5/7, thủ môn tuyển Paraguay cho biết anh khó chịu vì hành động của Mbappe.

Huy Trưởng

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