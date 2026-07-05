Khoảnh khắc World Cup: Bản lĩnh Mbappe

9.

Dù Paraguay ngậm ngùi rời giải, thủ môn Gill vẫn có thể ngẩng cao đầu với màn trình diễn cá nhân ấn tượng. Anh thực hiện 4 pha cứu thua xuất sắc, ngăn chặn xG 0,88 (chỉ số bàn thắng kỳ vọng). Đặc biệt, người gác đền này còn có 2 lần cản phá trong vùng cấm và 7 lần thu hồi bóng hiệu quả. Nếu không có sự xuất sắc ấy, cách biệt tỷ số chắc chắn không chỉ dừng lại ở một bàn duy nhất.