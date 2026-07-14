Rooney: 'Messi là điểm yếu của Argentina'

Trước thềm trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina, Wayne Rooney đưa ra những phân tích về cả lợi thế lẫn lỗ hổng trong lối chơi của Lionel Messi.

Wayne Rooney cho rằng Lionel Messi không thể hỗ trợ phòng ngự.

Theo Rooney, dù Messi vẫn là nhân tố sở hữu khả năng định đoạt trận đấu, ngôi sao mang áo số 10 đồng thời cũng là một "mắt xích" thiếu an toàn trong hệ thống phòng ngự của đại diện Nam Mỹ.

Phân tích về vấn đề trong lối chơi của cựu cầu thủ Barcelona, ông thẳng thắn chia sẻ: "Cậu ấy có thể là một điểm yếu của Argentina khi hỗ trợ phòng ngự. Messi thường không lùi sâu tham gia tranh chấp, nhưng bù lại, cậu ấy biết cách tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ".

Ngay sau đó, Rooney cũng chỉ ra điểm mạnh của thủ quân bên phía Argentina: "Khác biệt lớn nhất ở Messi chính là tư duy ra quyết định. Cậu ấy luôn chọn đúng thời điểm để tỏa sáng và thực hiện những phương án tối ưu nhất. Việc kèm chặt Messi phụ thuộc hoàn toàn vào sự tập trung và khả năng liên lạc giữa các vị trí trên sân".

Nhận định của huyền thoại Manchester United được đưa ra trong bối cảnh tuyển Anh đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc đối đầu mang tính quyết định với Argentina tại bán kết World Cup 2026 vào sáng 16/7.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi sao mang áo số 10 đang là "ngòi nổ" tấn công chính bên phía đại diện Nam Mỹ. Sau 6 trận đấu, anh bỏ túi 8 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho đồng đội.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.