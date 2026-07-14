Rooney: 'Messi là điểm yếu của Argentina'

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Wayne Rooney cho rằng Lionel Messi không thể hỗ trợ phòng ngự.
Theo Rooney, dù Messi vẫn là nhân tố sở hữu khả năng định đoạt trận đấu, ngôi sao mang áo số 10 đồng thời cũng là một "mắt xích" thiếu an toàn trong hệ thống phòng ngự của đại diện Nam Mỹ.
Ngay sau đó, Rooney cũng chỉ ra điểm mạnh của thủ quân bên phía Argentina: "Khác biệt lớn nhất ở Messi chính là tư duy ra quyết định. Cậu ấy luôn chọn đúng thời điểm để tỏa sáng và thực hiện những phương án tối ưu nhất. Việc kèm chặt Messi phụ thuộc hoàn toàn vào sự tập trung và khả năng liên lạc giữa các vị trí trên sân".
Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi sao mang áo số 10 đang là "ngòi nổ" tấn công chính bên phía đại diện Nam Mỹ. Sau 6 trận đấu, anh bỏ túi 8 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho đồng đội.
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