Messi là ông vua bán kết

Siêu sao Lionel Messi sở hữu thành tích ấn tượng khi thường xuyên góp mặt ở bán kết các giải đấu lớn.

Messi nhiều lần tiến đến bán kết cùng Argentina. Ảnh: Reuters.

Sau khi cùng tuyển Argentina giành vé vào bán kết World Cup 2026, Messi đã nâng số lần góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất tại các giải đấu lớn cấp đội tuyển lên con số 10.

Cụ thể, siêu sao 39 tuổi đã dự tổng cộng 14 giải đấu lớn cùng tuyển Argentina, bao gồm World Cup và Copa America. Trong số đó, anh có tới 10 lần đưa đội bóng xứ tango tiến vào bán kết.

Chỉ 4 lần Messi cùng Argentina không thể góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất giải. Đó là tại World Cup 2006 và World Cup 2010, khi đội tuyển đều dừng bước ở tứ kết.

Tại Copa America 2011, Argentina tiếp tục bị loại ở vòng tứ kết sau thất bại trên chấm luân lưu trước Uruguay. Trong khi đó, World Cup 2018 đánh dấu kỳ giải đáng quên khi đại diện Nam Mỹ bị Pháp loại ngay vòng 16 đội.

Ngoài 4 lần kể trên, Messi đều góp mặt ở bán kết mỗi khi tham dự các giải đấu lớn cùng đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, anh đã cùng Argentina chinh phục nhiều danh hiệu quan trọng trong những năm gần đây, bao gồm Copa America và World Cup, qua đó hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu còn thiếu trong sự nghiệp.

Với kinh nghiệm, đẳng cấp và bản lĩnh đã được kiểm chứng, Messi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina trên hành trình chinh phục thêm một chức vô địch thế giới.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.