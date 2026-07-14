Xếp Messi trên Maradona, sao Argentina gặp tình huống khó xử

Rodrigo De Paul rơi vào tình huống khó xử khi buộc phải xếp HLV Javier Mascherano cuối danh sách 5 huyền thoại tuyển Argentina.

De Paul bật cười vì phải xếp Mascherano cuối cùng.

Rodrigo De Paul mới đây tham gia thử thách "Blind Ranking", trong đó anh phải xếp hạng 5 danh thủ tuyển Argentina mà không biết cái tên tiếp theo sẽ xuất hiện. Theo thể lệ, De Paul phải chọn vị trí từ 1 đến 5 cho mỗi cầu thủ ngay sau khi nghe tên và không được thay đổi quyết định. Tiền vệ Inter Miami xếp Sergio Agüero thứ tư, Angel Di Maria thứ ba và Diego Maradona thứ hai.

Khi Lionel Messi xuất hiện, De Paul không mất nhiều thời gian suy nghĩ. Anh mỉm cười và lập tức chọn vị trí số một cho người đồng đội thân thiết.

Tình huống thú vị xảy ra với cái tên cuối cùng. Javier Mascherano xuất hiện khi De Paul chỉ còn vị trí thứ năm chưa được lựa chọn. Tiền vệ 32 tuổi bật cười trước khi miễn cưỡng điền tên HLV hiện tại của mình vào vị trí cuối bảng.

Kết quả chung cuộc của De Paul lần lượt là Messi, Maradona, Di Maria, Agüero và Mascherano. Phản ứng của tuyển thủ Argentina nhanh chóng gây chú ý bởi Mascherano hiện dẫn dắt anh tại Inter Miami.

Tuy nhiên, vị trí cuối cùng không hoàn toàn phản ánh đánh giá của De Paul về người thầy. Thể lệ "Blind Ranking" khiến anh không biết trước các lựa chọn tiếp theo và cũng không thể thay đổi thứ tự đã quyết định.

Đoạn video xuất hiện trong thời điểm De Paul cùng tuyển Argentina chuẩn bị cho trận bán kết World Cup 2026 gặp Anh. Tiền vệ Inter Miami hiện có 90 lần khoác áo đội tuyển và là cầu thủ ra sân nhiều nhất dưới thời HLV Lionel Scaloni.