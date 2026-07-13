Chưa ghi bàn hạ tuyển Anh, Messi mãi mãi không bằng Maradona

Lionel Messi đã chinh phục hầu như mọi đỉnh cao của bóng đá và là biểu tượng bất tử của thế giới. Nhưng tại quê hương, Messi vẫn xếp sau Diego Maradona.

Suốt hơn một thập kỷ, cuộc tranh luận lớn nhất của bóng đá thế giới đã xoay quanh câu hỏi: Lionel Messi hay Diego Maradona vĩ đại hơn?

Messi miệt mài thi đấu ở tuổi 39. Ảnh: Reuters.

Messi đã chinh phục thế giới, nhưng Maradona vẫn ngự trị trong trái tim Argentina

Nếu nhìn vào thành tích, cán cân gần như nghiêng hẳn về Messi. Trong màu áo Barcelona, anh ghi tới 672 bàn, giành 10 chức vô địch La Liga, 4 Champions League cùng hàng chục danh hiệu lớn nhỏ khác. Trên phương diện cá nhân, Messi sở hữu kỷ lục 8 Quả bóng vàng cùng vô số danh hiệu mà gần như không cầu thủ nào có thể sánh kịp.

Trong khi đó, sự nghiệp cấp CLB của Maradona khiêm tốn hơn nhiều. Ông được tôn vinh vì giúp Napoli hai lần vô địch Serie A và đoạt một UEFA Cup, còn quãng thời gian khoác áo Barcelona chỉ để lại 22 bàn cùng một Cúp Nhà vua và một Cúp Liên đoàn Tây Ban Nha.

Ngay cả ngoài sân cỏ, Maradona cũng trải qua cuộc đời đầy sóng gió với án cấm thi đấu vì doping, những bê bối ma túy, đời tư phức tạp và nhiều scandal khác. Ngược lại, Messi gần như là hình mẫu hoàn hảo của một siêu sao hiện đại, kín tiếng, chuyên nghiệp và tránh xa các rắc rối.

Thế nhưng, nghịch lý là ở Argentina, Maradona vẫn luôn được đặt vị trí cao nhất còn Messi bị hạ thấp suốt thời gian dài. Trong nhiều năm, người hâm mộ Argentina cho rằng Messi chỉ xuất sắc trong màu áo Barcelona nhưng chưa thể hiện được phẩm chất thủ lĩnh khi khoác áo đội tuyển quốc gia.

Quan điểm ấy chỉ bắt đầu thay đổi từ năm 2019. Theo nhà báo bóng đá Tim Vickery, Messi đã chủ động thay đổi bản thân để trở nên "Argentina hơn", gần gũi với đồng đội hơn, thường xuyên lên tiếng trong phòng thay đồ, hát quốc ca cùng toàn đội và thể hiện vai trò thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Sau chức vô địch Copa America 2021 và đặc biệt là World Cup 2022, Messi gần như đã xóa bỏ mọi nghi ngờ. Chính anh cũng thừa nhận rằng chiến thắng tại Qatar khiến "95%, thậm chí 100% người Argentina yêu quý mình".

Tuy nhiên, được yêu mến không đồng nghĩa với việc đã vượt qua huyền thoại mà chỉ được đứng gần hơn. Nhà báo kiêm cựu danh thủ Jorge Valdano từng nhận xét rằng Messi ở World Cup 2022 đã mang "chất Maradona" rõ rệt. Trong khi đó, cựu tuyển thủ Osvaldo Ardiles cho rằng những phản ứng đầy cá tính của Messi trước Hà Lan ở tứ kết khiến người Argentina nhớ đến Maradona thời đỉnh cao.

Messi đã vô địch thế giới. Ảnh: Reuters.

Muốn trở thành số một, Messi cần "trận đấu với tuyển Anh" của riêng mình

Vì sao lại có sự phân biệt giữa hai M10 như vậy? Có một điều khiến Maradona mãi mãi khác biệt trong lòng người Argentina. Đó là trận tứ kết World Cup 1986 gặp tuyển Anh. Chỉ bốn năm sau cuộc chiến Malvinas (Falkland), Maradona ghi hai bàn thắng đi vào lịch sử. Một bàn bằng "Bàn tay của Chúa", bàn còn lại được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bình chọn "Bàn thắng thế kỷ" sau pha đi bóng vượt qua gần như cả đội tuyển Anh.

Đối với phần còn lại của thế giới, đó là một trận cầu kinh điển. Đối với người Argentina, đó không chỉ là bóng đá. Maradona sau này thừa nhận các cầu thủ Argentina đã bước vào trận đấu với suy nghĩ về cuộc chiến Malvinas và tổ quốc. Vì vậy, chiến thắng trước tuyển Anh được nhiều người xem như cuộc "báo thù" trên sân cỏ.

Chính điều đó khiến Maradona vượt lên trên mọi thước đo thống kê thông thường. Messi chưa từng có khoảnh khắc như vậy. Anh đã vô địch World Cup, điều mà Maradona cũng từng làm. Anh có nhiều danh hiệu hơn, nhiều bàn thắng hơn, nhiều Quả bóng vàng hơn. Nhưng anh vẫn chưa có một trận đấu mang tính biểu tượng trước tuyển Anh. Hơn ai hết, Messi hiểu rất rõ giá trị của những trận cầu lớn.

Anh trở thành huyền thoại bất tử tại Barcelona không chỉ vì số danh hiệu đồ sộ mà còn bởi liên tục ghi bàn vào lưới Real Madrid trong các trận El Clasico. Những khoảnh khắc ấy đã góp phần tạo nên hình tượng Messi trong lịch sử CLB xứ Catalonia.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển Anh chính là "Real Madrid" của người Argentina. Nhiều người Argentina thậm chí cho rằng mức độ căng thẳng của mỗi cuộc đối đầu Anh - Argentina còn lớn hơn cả trận siêu kinh điển Boca Juniors - River Plate.

Nếu tại World Cup 2026, Messi ghi bàn hoặc trở thành người hùng đưa Argentina vượt qua tuyển Anh, đó không chỉ là chiến thắng về chuyên môn. Khi ấy, Messi có thể không chỉ đứng ngang hàng mà còn vượt qua Maradona trong tâm thức của chính đồng bào mình. Ngược lại, nếu Argentina dừng bước hoặc Messi không tạo được dấu ấn đặc biệt, anh chưa thể vượt qua vị thế huyền thoại của Maradona.

Khoảnh khắc Messi khóc Từ "tội đồ" thành người hùng, Messi trải qua một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất sự nghiệp World Cup khi cùng Argentina ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội đêm 7/7.