Messi lần đầu trải nghiệm mối thù kinh điển ở World Cup

Argentina sẽ đối đầu tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026, tạo nên một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Messi sắp có lần đầu gặp tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên Lionel Messi có cơ hội chạm trán "Tam sư" trong màu áo đội tuyển quốc gia. Kể từ khi ra mắt tuyển Argentina vào năm 2005, M10 chưa từng đối đầu tuyển Anh ở bất kỳ giải đấu nào.

Argentina từng chạm trán Anh một lần ở trận giao hữu diễn ra ngày 12/11/2005. Tuy nhiên, Messi không ra sân trong cuộc đối đầu này. Suốt hơn hai thập kỷ sau đó, M10 chưa từng trực tiếp trải nghiệm bầu không khí căng thẳng của màn so tài vốn được xem là "kinh điển" của bóng đá thế giới.

Tại World Cup 2010, Messi từng rất gần cơ hội đối đầu tuyển Anh. Khi đó, Argentina chiến thắng trước Mexico để vào tứ kết và chờ đội thắng ở đại chiến Anh - Đức. Tuy nhiên, "Tam sư" lại để thua 1-4 và dừng chân ở vòng 16 đội.

Messi đối đầu Harry Kane là màn so tài được chờ đợi.

Lịch sử đối đầu giữa Argentina và Anh luôn gắn liền với những trận cầu giàu cảm xúc. Mối thù địch bắt đầu từ tứ kết World Cup 1966. Tuy nhiên, cuộc đối đầu nổi tiếng nhất diễn ra 20 năm sau đó, khi Diego Maradona ghi dấu ấn với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" cùng pha solo được mệnh danh là "Bàn thắng thế kỷ". Chung cuộc, Argentina thắng Anh 2-1.

Sau đó, những cuộc chạm trán giữa Argentina và Anh luôn diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Những điểm nhấn đáng chú ý gồm chiếc thẻ đỏ của David Beckham tại World Cup 1998 và quả phạt đền quyết định của chính cựu tiền vệ MU ở World Cup 2002, khiến Argentina dừng bước ngay từ vòng bảng.

Trận đại chiến giữa Anh và Argentina tại bán kết World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Atlanta vào rạng sáng 16/7.

Argentina ấn định tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ Sáng 12/7, Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina tại tứ kết World Cup 2026.