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Thể thao World Cup 2026

Messi lần đầu trải nghiệm mối thù kinh điển ở World Cup

  • Chủ nhật, 12/7/2026 16:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Argentina sẽ đối đầu tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026, tạo nên một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Messi sắp có lần đầu gặp tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, đây sẽ là lần đầu tiên Lionel Messi có cơ hội chạm trán "Tam sư" trong màu áo đội tuyển quốc gia. Kể từ khi ra mắt tuyển Argentina vào năm 2005, M10 chưa từng đối đầu tuyển Anh ở bất kỳ giải đấu nào.

Argentina từng chạm trán Anh một lần ở trận giao hữu diễn ra ngày 12/11/2005. Tuy nhiên, Messi không ra sân trong cuộc đối đầu này. Suốt hơn hai thập kỷ sau đó, M10 chưa từng trực tiếp trải nghiệm bầu không khí căng thẳng của màn so tài vốn được xem là "kinh điển" của bóng đá thế giới.

Tại World Cup 2010, Messi từng rất gần cơ hội đối đầu tuyển Anh. Khi đó, Argentina chiến thắng trước Mexico để vào tứ kết và chờ đội thắng ở đại chiến Anh - Đức. Tuy nhiên, "Tam sư" lại để thua 1-4 và dừng chân ở vòng 16 đội.

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Messi đối đầu Harry Kane là màn so tài được chờ đợi.

Lịch sử đối đầu giữa Argentina và Anh luôn gắn liền với những trận cầu giàu cảm xúc. Mối thù địch bắt đầu từ tứ kết World Cup 1966. Tuy nhiên, cuộc đối đầu nổi tiếng nhất diễn ra 20 năm sau đó, khi Diego Maradona ghi dấu ấn với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" cùng pha solo được mệnh danh là "Bàn thắng thế kỷ". Chung cuộc, Argentina thắng Anh 2-1.

Sau đó, những cuộc chạm trán giữa Argentina và Anh luôn diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Những điểm nhấn đáng chú ý gồm chiếc thẻ đỏ của David Beckham tại World Cup 1998 và quả phạt đền quyết định của chính cựu tiền vệ MU ở World Cup 2002, khiến Argentina dừng bước ngay từ vòng bảng.

Trận đại chiến giữa Anh và Argentina tại bán kết World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Atlanta vào rạng sáng 16/7.

Argentina ấn định tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ Sáng 12/7, Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina tại tứ kết World Cup 2026.

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Duy Luân

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  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

  • Nguyễn Anh Đức

    Nguyễn Anh Đức

    Nguyễn Anh Đức là một cầu thủ bóng đá, hiện thi đấu cho Câu lạc bộ bóng đá Bình Dương. Vị trí sở trường của anh là tiền đạo. Năm 2015 anh được trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2015 sau khi giúp Becamex Bình Dương đoạt cú đúp V-League và Cúp Quốc gia. Năm 2017 anh giành được giải Quả bóng bạc Việt Nam.

    • Ngày sinh: 14/10/1985
    • Nơi sinh: Bình Dương
    • Chiều cao: 1.84 m

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