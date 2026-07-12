Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Chi tiết trên điện thoại Beckham gây chú ý

  • Chủ nhật, 12/7/2026 11:39 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Sáng 12/7, David Beckham khiến mạng xã hội "tan chảy" với bức ảnh thời trẻ của vợ Victoria trong lúc theo dõi tuyển Anh hạ Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026.

Hình ảnh gây chú ý của Beckham.

Huyền thoại 50 tuổi có mặt tại sân ở Miami cùng vợ Victoria Beckham và 3 người con Romeo, Cruz và Harper để tiếp lửa cho "Tam sư". Cậu con trai cả Brooklyn không xuất hiện do đang vướng những bất đồng với gia đình.

Trong lúc máy quay truyền hình lia đến khu vực khán đài, Beckham cầm điện thoại trên tay và vô tình để lộ hình nền. Nhiều khán giả tinh ý nhanh chóng nhận ra đó là bức ảnh cũ của Victoria từ thời còn là thành viên nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls.

Khoảnh khắc lập tức lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho cựu danh thủ tuyển Anh vì giữ sự lãng mạn với người bạn đời sau hơn 2 thập kỷ chung sống. Không ít bình luận gọi Beckham là "người chồng kiểu mẫu", trong khi bức ảnh nền nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Trên sân, Beckham cũng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Anh liên tục hồi hộp khi chứng kiến tuyển Anh gặp nhiều khó khăn trước Na Uy. Đội bóng Bắc Âu vượt lên dẫn trước ở phút 36 sau cú dứt điểm đầy bất ngờ của Andreas Schjelderup.

Tuy nhiên, Jude Bellingham lên tiếng đúng lúc với bàn gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp một. Máy quay ghi lại khoảnh khắc gia đình Beckham ôm nhau ăn mừng trên khán đài khi "Tam sư" đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Đến hiệp phụ, Bellingham hoàn tất cú đúp để giúp tuyển Anh giành chiến thắng 2-1, qua đó đoạt vé vào bán kết World Cup 2026 gặp Argentina vào ngày 16/7.

Anh ấn định tỷ số 2-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026

Haaland ôm Bellingham sau trận gây phẫn nộ

Sáng 12/7, Erling Haaland tiến đến ôm người bạn thân Jude Bellingham thay vì an ủi các đồng đội sau khi Na Uy thua tuyển Anh 1-2 ở tứ kết World Cup 2026.

41 phút trước

Bellingham khó chịu vì Tuchel chê tuyển Anh đá dở

Sáng 12/7, Jude Bellingham tỏ ra khó chịu khi HLV Thomas Tuchel chỉ trích toàn đội sau trận thắng 2-1 của tuyển Anh trước Na Uy ở tứ kết World Cup 2026.

3 giờ trước

Thủ môn Na Uy khóc cạn nước mắt vì tuyển Anh

Sáng 12/7, Orjan Nyland không cầm được nước mắt sau khi Na Uy để thua tuyển Anh với tỷ số 1-2 ở tứ kết World Cup 2026.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Beckham David Beckham Victoria Beckham Tuyển Anh Tuyển Na Uy Beckham

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Điều chưa từng xảy ra tại World Cup sau 36 năm

Điều chưa từng xảy ra tại World Cup sau 36 năm

37 phút trước 11:38 12/7/2026

0

World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến một cột mốc đặc biệt khi cả bốn đội góp mặt ở vòng bán kết đều là những nhà vô địch thế giới trong quá khứ.

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Thụy Sĩ

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Thụy Sĩ

39 phút trước 11:36 12/7/2026

0

Sáng 12/7, Breel Embolo nhận thẻ đỏ vì hành vi ăn vạ khiến Thụy Sĩ mất người ở thời điểm bước ngoặt, trước khi gục ngã 1-3 trước Argentina và lỡ hẹn với bán kết World Cup 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý