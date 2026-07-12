Chi tiết trên điện thoại Beckham gây chú ý

Sáng 12/7, David Beckham khiến mạng xã hội "tan chảy" với bức ảnh thời trẻ của vợ Victoria trong lúc theo dõi tuyển Anh hạ Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026.

Hình ảnh gây chú ý của Beckham.

Huyền thoại 50 tuổi có mặt tại sân ở Miami cùng vợ Victoria Beckham và 3 người con Romeo, Cruz và Harper để tiếp lửa cho "Tam sư". Cậu con trai cả Brooklyn không xuất hiện do đang vướng những bất đồng với gia đình.

Trong lúc máy quay truyền hình lia đến khu vực khán đài, Beckham cầm điện thoại trên tay và vô tình để lộ hình nền. Nhiều khán giả tinh ý nhanh chóng nhận ra đó là bức ảnh cũ của Victoria từ thời còn là thành viên nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls.

Khoảnh khắc lập tức lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho cựu danh thủ tuyển Anh vì giữ sự lãng mạn với người bạn đời sau hơn 2 thập kỷ chung sống. Không ít bình luận gọi Beckham là "người chồng kiểu mẫu", trong khi bức ảnh nền nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.

Trên sân, Beckham cũng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Anh liên tục hồi hộp khi chứng kiến tuyển Anh gặp nhiều khó khăn trước Na Uy. Đội bóng Bắc Âu vượt lên dẫn trước ở phút 36 sau cú dứt điểm đầy bất ngờ của Andreas Schjelderup.

Tuy nhiên, Jude Bellingham lên tiếng đúng lúc với bàn gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp một. Máy quay ghi lại khoảnh khắc gia đình Beckham ôm nhau ăn mừng trên khán đài khi "Tam sư" đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Đến hiệp phụ, Bellingham hoàn tất cú đúp để giúp tuyển Anh giành chiến thắng 2-1, qua đó đoạt vé vào bán kết World Cup 2026 gặp Argentina vào ngày 16/7.

Anh ấn định tỷ số 2-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham hoàn tất cú đúp vào lưới Na Uy đưa tuyển Anh vươn lên dẫn 2-1 ở tứ kết World Cup 2026