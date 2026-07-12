Điều chưa từng xảy ra tại World Cup sau 36 năm

World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến một cột mốc đặc biệt khi cả bốn đội góp mặt ở vòng bán kết đều là những nhà vô địch thế giới trong quá khứ.

Bán kết World Cup 2026 có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn.

Chiến thắng 3-1 của Argentina trước Thụy Sĩ ở tứ kết sáng 12/7 giúp đại diện Nam Mỹ trở thành đội cuối cùng góp mặt ở bán kết, sau Anh, Tây Ban Nha và Pháp.

Hai cặp bán kết cũng lập tức được xác định: Pháp gặp Tây Ban Nha tại Dallas vào ngày 15/7, còn Anh đối đầu Argentina ở Atlanta vào ngày 16/7.

Theo thống kê, đây mới là lần thứ ba trong lịch sử World Cup có bốn nhà vô địch góp mặt ở vòng bán kết, sau các kỳ năm 1970 và 1990. Tại World Cup 1970, Brazil đánh bại Uruguay 3-1 để tiến vào chung kết, còn Italy vượt qua Tây Đức 4-3 sau hiệp phụ trong trận bán kết được xem là kinh điển của giải đấu.

Lần gần nhất kịch bản này xuất hiện là tại World Cup 1990 trên đất Italy. Khi đó, Argentina vượt qua chủ nhà Italy bằng loạt sút luân lưu, còn Tây Đức cũng đánh bại Anh trên chấm 11 m để giành quyền góp mặt ở trận chung kết.

Bán kết World Cup 2026 quy tụ 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA hiện tại. Ảnh: Reuters.

Ở bán kết năm nay, cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha được xem là màn tái ngộ đáng chờ đợi sau trận bán kết UEFA Nations League mùa trước, khi Tây Ban Nha giành chiến thắng nghẹt thở 5-4 trước "Les Bleus".

Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa Anh và Argentina tiếp tục nối dài một trong những mối kình địch nổi tiếng nhất lịch sử World Cup. Hai đội lần đầu gặp nhau tại World Cup 1962, trước khi tạo nên hàng loạt cuộc đối đầu giàu cảm xúc.

Nổi bật là trận tứ kết World Cup 1966 với chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Antonio Rattín. Tiếp đó là trận tứ kết World Cup 1986, nơi Diego Maradona tạo nên khoảnh khắc "Bàn tay của Chúa", bên cạnh siêu phẩm solo được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải đấu.

Đến World Cup 1998, Anh tiếp tục chạm trán Argentina ở vòng 1/8. Trận đấu này kết thúc với chiến thắng cho Argentina sau loạt sút luân lưu. Hôm đó, David Beckham nhận thẻ đỏ sau tình huống "đánh nguội" Diego Simeone.

Argentina ấn định tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ Sáng 12/7, Lautaro Martinez ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ nâng tỷ số lên 3-1 cho Argentina tại tứ kết World Cup 2026.