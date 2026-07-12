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Thể thao World Cup 2026

Argentina làm 'fan cuồng Ronaldo' thất vọng

  • Chủ nhật, 12/7/2026 11:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Streamer IShowSpeed đổi chiến thuật để “ám” Argentina tại World Cup 2026, nhưng kế hoạch của người được biết đến là fan cuồng Cristiano Ronaldo một lần nữa bất thành.

IShowSpeed sau khi Argentina mở tỷ số trước Thụy Sĩ. Ảnh chụp màn hình.

Sáng 12/7, IShowSpeed tiếp tục gây chú ý trên khán đài World Cup 2026 khi xuất hiện tại trận Argentina gặp Thụy Sĩ ở tứ kết. Lần này, streamer người Mỹ bất ngờ khoác áo “Albiceleste”, dù nổi tiếng là fan cuồng của Cristiano Ronaldo.

Động thái của Speed không xuất phát từ việc anh chuyển sang ủng hộ Lionel Messi. Trước đó, nhà sáng tạo nội dung này liên tục cổ vũ các đối thủ của Argentina. Speed từng mặc áo Cape Verde rồi Ai Cập, nhưng cả hai đội đều lần lượt bị nhà đương kim vô địch thế giới loại khỏi giải.

Chuỗi kết quả này khiến Speed bị nhiều CĐV gán biệt danh “vận xui” khi cổ vũ đội nào thì đều bị loại. Vì vậy, streamer người Mỹ quyết định đổi chiến thuật. Anh mặc áo Argentina trong trận gặp Thụy Sĩ với hy vọng “lời nguyền” sẽ ứng nghiệm với chính đội bóng của Messi.

Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng đi chệch hướng. Khi Alexis Mac Allister mở tỷ số trong hiệp một, Speed tỏ rõ vẻ thất vọng. “Tại sao nó không hiệu quả? Tôi phải cổ vũ Argentina nhiều hơn nữa sao?”, anh đặt câu hỏi ngay trên sóng trực tiếp.

Sự thất vọng của Speed tiếp tục kéo dài khi Argentina vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 sau hiệp phụ để giành vé vào bán kết World Cup 2026. Thêm một lần, đội bóng của Messi khiến kế hoạch “ám” đối thủ của streamer này phá sản.

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Speed thường xuyên xuất hiện trên khán đài các trận đấu tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Speed là một trong những streamer nổi tiếng nhất thế giới và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện bóng đá lớn. Anh công khai tình yêu dành cho Ronaldo, đồng thời nhiều lần tạo ra những màn tương tác gây chú ý liên quan đến Messi và tuyển Argentina.

Trước đó, Speed cũng trở thành tâm điểm trong trận Argentina gặp Cape Verde ở vòng 32 đội. FIFA đã mở cuộc điều tra sau khi một số CĐV Argentina bị cáo buộc có hành vi phân biệt đối xử với streamer người Mỹ trên khán đài.

FIFA khẳng định không chấp nhận “phân biệt chủng tộc, thù ghét và kỳ thị dưới mọi hình thức”, đồng thời tiến hành điều tra vụ việc xảy ra tại sân vận động ở Miami.

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Đào Trần

Argentina Cristiano Ronaldo Speed tuyển Argentina World Cup 2026

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