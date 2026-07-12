Henry: 'Bênh Embolo thì nghỉ xem bóng đá'

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Breel Embolo không chỉ châm ngòi cho sự phẫn nộ từ huyền thoại Thierry Henry mà còn phơi bày lỗ hổng lạm quyền đầy nguy hiểm của công nghệ VAR.

Pha ngã vờ tai hại của Embolo không chỉ tước đi cơ hội của Thụy Sĩ mà còn phơi bày sự non nớt, thiếu kiểm soát trong những thời khắc sinh tử.

Dưới góc nhìn chuyên môn, Thierry Henry không dành mảy may sự thương xót nào cho tiền đạo mang áo số 7 của Thụy Sĩ trong trận tứ kết World Cup 2026 gặp Argentina. Cựu tiền đạo tuyển Pháp thẳng thừng giáng đòn công kích: "Nếu ai đó cho rằng pha bóng đó không đáng thẻ đỏ, thì tốt nhất họ không nên xem bóng đá nữa. Kỷ luật là một phần của cuộc chơi".

Henry chỉ trích gay gắt sự non nớt và ngây thơ của Embolo. Việc chủ động ngã vờ để kiếm phạt đền khi bản thân đã mang một thẻ vàng là hành động tự sát.

Sự thiếu kiểm soát của cá nhân Embolo phá nát hoàn toàn đà tâm lý hưng phấn cũng như thế trận áp đảo mà Thụy Sĩ đang cất công gầy dựng. Ở chiều ngược lại, huyền thoại Arsenal dành lời khen ngợi tuyệt đối cho bản lĩnh của trọng tài Joao Pinheiro, người giữ được cái đầu lạnh để đưa ra phán quyết tàn nhẫn nhưng nhất quán giữa sức ép ngột ngạt của vòng knock-out.

Tuy nhiên, đằng sau sự đích đáng của bản án truất quyền thi đấu lại phơi bày một góc khuất nhức nhối về sự lạm quyền của VAR. Trên thực tế, nếu trọng tài chính đủ tỉnh táo, trọng tài Joao Pinheiro phải cắt còi phạt lỗi ăn vạ ngay lập tức.

Song, tình huống đó bị bỏ qua. Tổ VAR sau đó can thiệp và lật lại phán quyết bằng cách "lách" qua kẽ hở của điều luật "nhầm lẫn danh tính" do IFAB ban hành.

Dưới vỏ bọc "nhầm lẫn danh tính", VAR đang âm thầm lách luật để vươn vòi can thiệp vào mọi quyết định nhỏ nhất, đe dọa trực tiếp đến tính liền mạch của trận đấu.

Theo luật, VAR chỉ được phép xem xét lại thẻ phạt nếu trọng tài nhìn nhầm cầu thủ. Rõ ràng, không có cái bóng áo đỏ nào bị nhận diện sai ở đây. Trọng tài chỉ đơn giản là nhận định sai bản chất pha bóng và bị màn kịch của Embolo đánh lừa.

Việc cố tình đánh tráo khái niệm "nhầm lẫn" để sửa sai cho các quyết định thổi phạt thông thường trên sân, kịch bản từng xuất hiện lộ liễu ở trận Mỹ gặp Paraguay, đang tạo ra một tiền lệ vô cùng nguy hiểm.

Cách làm này âm thầm hợp thức hóa việc VAR vươn vòi can thiệp vào những tiểu tiết nhỏ nhất. Nếu xu hướng bóp méo luật lệ này tiếp diễn, quyền uy của trọng tài chính sẽ chỉ còn là bù nhìn, và tính liền mạch đầy cảm xúc của bóng đá sẽ vĩnh viễn bị băm nát bởi những góc máy quay chậm.

Sáng 12/7, Argentina thắng 3-1 trước Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026. Với kết quả này, Messi và các đồng đội sẽ chạm trán tuyển Anh ở bán kết.