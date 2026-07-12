Tuyển Anh sẽ chứng tỏ Argentina mạnh thực hay 'ăn may'

Argentina vượt qua Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút để giành vé vào bán kết World Cup 2026. Tuy nhiên, chiến thắng ấy chưa đủ sức xua tan hoài nghi về sức mạnh của đương kim vô địch.

Bellingham đang vào phom. Ảnh: Reuters

Sau hành trình được đánh giá khá thuận lợi, Lionel Messi và các đồng đội giờ mới phải đối mặt với thử thách lớn nhất mang tên tuyển Anh, đội bóng sở hữu hành trình thuyết phục hơn và đủ sức chấm dứt giấc mơ bảo vệ ngôi vương của đại diện Nam Mỹ.

Argentina đã tiến xa, nhưng chưa thực sự bị thử thách

Tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ có thể khiến nhiều người nghĩ Argentina đã có một trận đấu dễ dàng. Thực tế trên sân lại hoàn toàn khác.

Trong hơn 90 phút thi đấu chính thức, Thụy Sĩ mới là đội khiến Argentina gặp nhiều khó khăn nhất kể từ đầu giải. Đại diện châu Âu tổ chức phòng ngự chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt và không ngại đẩy cao đội hình phản công.

Chỉ sau khi Breel Embolo phải nhận thẻ vàng thứ hai đầy tranh cãi sau khi VAR vào cuộc ở nửa cuối hiệp hai, cục diện trận đấu mới nghiêng hẳn về phía Argentina. Lợi thế hơn người giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni tận dụng tốt hơn nguồn thể lực trong hiệp phụ để ghi thêm hai bàn thắng, qua đó khép lại trận đấu với cách biệt hai bàn.

Tuy nhiên, nếu Thụy Sĩ vẫn đủ 11 người trên sân, rất khó khẳng định Argentina sẽ giành quyền đi tiếp. Điều đáng chú ý là Thụy Sĩ cũng mới là đối thủ đầu tiên nằm trong top 20 bảng xếp hạng FIFA mà Argentina gặp tại World Cup năm nay.

Trước đó, hành trình của nhà đương kim vô địch được xem là khá thuận lợi. Ở vòng bảng, họ chỉ gặp Áo, Algeria và Jordan, những đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Tại vòng 1/16, Argentina phải rất vất vả mới vượt qua Cape Verde sau 120 phút. Đến vòng 1/8, họ thậm chí bị Ai Cập dẫn trước 2-0 cho đến những phút cuối trước khi tạo nên màn ngược dòng đầy kịch tính 3-2.

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng Argentina vẫn chưa chứng minh được họ đủ sức đánh bại những ứng viên hàng đầu của giải đấu. Và thử thách thực sự chỉ bắt đầu ở bán kết. Số phận cũng không còn mỉm cười mãi với Argentina khi họ phải gặp Anh - thay vì hiện tượng Na Uy vốn xếp 31 FIFA trước khi dự World Cup.

Argentina vượt qua 10 người Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Tuyển Anh là đối thủ khác hẳn, Messi cũng không còn "bất khả chiến bại"

Đối thủ chờ Argentina ở bán kết là tuyển Anh là đội bóng đứng thứ tư trên bảng xếp hạng FIFA và sở hữu hành trình ấn tượng hơn nhiều. Ngay từ vòng bảng, "Tam sư" đánh bại Croatia, đội tuyển trong top 10 thế giới.

Đến vòng 1/8, họ vượt qua chủ nhà Mexico (xếp 15 FIFA) ngay tại sân Azteca, nơi có độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, điều kiện vốn được xem là bất lợi với các đội châu Âu. Sau đó, Anh tiếp tục loại hiện tượng Na Uy, đội bóng vừa gây địa chấn khi đánh bại Brazil. So với chuỗi đối thủ của Argentina, hành trình ấy rõ ràng thuyết phục hơn.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Người hâm mộ thường nhớ đến "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona tại tứ kết World Cup 1986 hay chiếc thẻ đỏ nổi tiếng của David Beckham ở vòng 1/8 World Cup 1998, khi Argentina đều là đội giành chiến thắng.

Tuy nhiên, những ký ức ấy phần nào che mờ một sự thật quan trọng: lần gặp nhau gần nhất tại World Cup, chính tuyển Anh mới là đội ca khúc khải hoàn. Chiến thắng ở vòng bảng World Cup 2002 góp phần khiến Argentina của Gabriel Batistuta bị loại ngay từ vòng bảng trong một trong những cú sốc lớn nhất giải đấu năm đó.

Kể từ sau kỳ World Cup ấy, Argentina chưa một lần chạm trán Anh hay bất kỳ đại diện nào của trường phái bóng đá Anh hay Bắc Âu ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Mới gặp Thụy Sĩ chơi nhồi bóng thực dụng, Argentina đã khó thở thì gặp Anh sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều.

Với Lionel Messi, đây cũng là thử thách rất khác. Trong thời kỳ đỉnh cao cùng Barcelona, Messi từng gieo ác mộng cho hàng loạt CLB Anh. M10 ghi 9 bàn trong 6 trận gặp Arsenal, 7 bàn trong 8 trận gặp Man City, 4 bàn trong 6 trận gặp Manchester United, 3 bàn trong 10 trận gặp Chelsea, 2 bàn trong 2 trận gặp Tottenham, 2 bàn trong 4 trận gặp Liverpool...

Nhưng khi bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, mọi thứ không còn dễ dàng như trước. Các đội bóng Anh ngày càng hiểu cách phong tỏa Messi bằng lối chơi giàu thể lực, tốc độ và áp sát quyết liệt. Hình ảnh Leo gần như bất lực trong thất bại 0-4 trước Liverpool ở bán kết lượt về Champions League 2019 vẫn là một trong những ký ức khó quên.

Nếu vượt qua được Anh, Argentina sẽ có câu trả lời xác đáng cho mọi hoài nghi về sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Còn nếu thất bại, hành trình của Messi và các đồng đội sẽ cho thấy rằng con đường đến bán kết tuy nhiều cảm xúc nhưng chưa phản ánh đầy đủ năng lực của đội bóng.

Sau tất cả, đây mới là trận đấu xứng đáng để kiểm chứng liệu Argentina có đủ bản lĩnh bảo vệ ngôi vương, hay nước Anh sẽ viết tiếp câu chuyện đòi món nợ kéo dài suốt hơn hai thập kỷ.