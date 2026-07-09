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Thể thao World Cup 2026

Bài đăng về Messi hứng chịu hơn 600.000 lượt phẫn nộ

  • Thứ năm, 9/7/2026 19:38 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Trang mạng xã hội chính thức của FIFA và World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến siêu sao Lionel Messi.

Cụ thể, bài đăng công bố Messi được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận trong chiến thắng 3-2 của Argentina trước Ai Cập ở vòng 16 đội thu hút lượng tương tác rất lớn. Theo thống kê, bài viết nhận hơn 683.000 lượt bày tỏ cảm xúc phẫn nộ, trở thành một trong những bài đăng nhận nhiều phản ứng tiêu cực nhất của FIFA trong thời gian gần đây.

Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản bày tỏ sự không đồng tình. Đa phần đều nhắc về những quyết định gây tranh cãi xảy ra xuyên suốt trận đấu.

Messi anh 1

Bài đăng về Messi gây phẫn nộ.

Làn sóng chỉ trích không chỉ dừng lại ở giải thưởng dành cho Messi. Dưới nhiều bài đăng khác trên các nền tảng của FIFA và World Cup, người hâm mộ tiếp tục để lại những bình luận thể hiện sự thất vọng, đồng thời kêu gọi tổ chức này minh bạch hơn trong các quyết định chuyên môn trên sân cỏ.

Một số CĐV thậm chí cho biết họ không còn đặt niềm tin vào FIFA. Nhiều người cho rằng Argentina đang nhận được sự ưu ái từ ban tổ chức giải. Hiện tại, FIFA chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào.

Trước Ai Cập, Messi sút hỏng phạt đền trong hiệp một nhưng kịp sửa sai bằng một bàn thắng và một pha kiến tạo trong hiệp hai. Những đóng góp của M10 giúp Argentina tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc để giành vé vào tứ kết.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

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Duy Luân

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