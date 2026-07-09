FIFA làm rõ những quyết định tranh cãi trận Argentina - Ai Cập

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội và cáo buộc thiên vị, phía FIFA giải thích toàn bộ quyết định gây tranh cãi ở trận Argentina thắng Ai Cập 3-2 thuộc vòng 1/8 World Cup.

FIFA khẳng định Salah chỉ va chạm bình thường với Alvarez ở tình huống này.

Trên sân Atlanta hôm 8/7, Ai Cập dẫn trước 2-0 nhưng Argentina ghi liền 3 bàn ở các phút 79, 83 và 90+2 để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục. Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ và ban huấn luyện Ai Cập phản ứng dữ dội với hàng loạt quyết định của trọng tài Francois Letexier.

Tranh cãi đầu tiên xuất hiện ở phút 58 khi Ai Cập bị hủy bàn thắng vì VAR xác định Marwan Attia phạm lỗi với Lisandro Martinez trong giai đoạn triển khai bóng. Đến phút bù giờ, Mohamed Salah ngã trong vùng cấm sau pha tranh chấp với Julian Alvarez, nhưng trọng tài không thổi phạt và VAR cũng không yêu cầu xem lại. Ngay sau đó, Argentina phản công và Enzo ghi bàn ấn định chiến thắng.

Sau trận, tiền đạo Mostafa Ziko tuyên bố World Cup 2026 bị "dàn xếp" để Argentina bảo vệ ngôi vương, trong khi HLV Hossam Hassan cho rằng FIFA muốn giữ Argentina và Messi ở lại giải đấu vì mục đích thương mại.

Đáp lại, Trưởng ban Trọng tài FIFA, ông Pierluigi Collina khẳng định các cáo buộc nhằm vào trọng tài là hoàn toàn vô căn cứ. "Những cuộc tranh luận mang tính xây dựng luôn là một phần của bóng đá, nhưng các cáo buộc không có bằng chứng thì không có chỗ đứng trong môn thể thao này", Collina nhấn mạnh.

Ông khẳng định Ban Trọng tài FIFA hoạt động hoàn toàn độc lập và không chịu bất kỳ sự tác động nào, kể cả từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

"Không ai có quyền nghi ngờ sự liêm chính của các trọng tài World Cup. Những lời buộc tội như vậy có thể dẫn đến các mối đe dọa nhằm vào họ và gia đình", Collina nói thêm.

Tình huống cầu thủ Ai Cập phạm lỗi với Martinez ở phút 58.

Giải thích cụ thể về các tình huống gây tranh cãi, Collina cho biết VAR luôn kiểm tra toàn bộ giai đoạn tấn công trước mỗi bàn thắng. Nếu phát hiện lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến bàn thắng, VAR sẽ đề nghị trọng tài xem lại tình huống, bất kể pha phạm lỗi xảy ra xa khung thành hay trước đó bao lâu.

Theo người đứng đầu ban trọng tài FIFA, ở tình huống bàn thắng bị từ chối của Ai Cập, Marwan Attia giẫm lên chân Martinez trước khi đội bóng châu Phi ghi bàn. "Phạm lỗi thì vẫn là phạm lỗi", Collina kết luận.

Đối với pha Salah ngã trong vùng cấm, FIFA cũng công bố thêm góc quay mới cho thấy Alvarez chạm bóng trước rồi mới xảy ra va chạm với tiền đạo Ai Cập. Trọng tài và VAR đều đánh giá đây là pha va chạm bình thường trong bóng đá, không đủ điều kiện để thổi phạt đền.

"Khi hậu vệ chạm bóng trước rồi mới xảy ra va chạm thông thường thì đó không phải là lỗi. Tình huống giữa Salah và Alvarez thuộc trường hợp này," Collina giải thích.

Cuối cùng, ông Collina thừa nhận một số quyết định trong bóng đá luôn tồn tại yếu tố chủ quan, nhưng khẳng định FIFA hài lòng với cách các trọng tài áp dụng luật xuyên suốt World Cup 2026.

Sau chiến thắng đầy tranh cãi, Argentina sẽ gặp Thụy Sĩ ở tứ kết vào lúc 8h ngày 12/7/. Nếu đi tiếp, họ có thể trở lại sân Atlanta để đá bán kết với đội thắng trong cặp Anh - Na Uy.

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.