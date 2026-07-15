Tây Ban Nha lập kỷ lục ghi bàn tại World Cup

Tuyển Tây Ban Nha tiếp tục tạo nên dấu ấn khi thiết lập kỷ lục ghi bàn mới sau chiến thắng 2-0 trước Pháp ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7.

Tây Ban Nha tạo kỷ lục ghi bàn ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Hai bàn thắng của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro vào lưới Pháp không chỉ giúp Tây Ban Nha giành vé vào chung kết mà còn nâng tổng số pha lập công của đội lên con số 13 sau 6 trận đấu.

Theo AS, đây là thành tích ghi bàn tốt nhất của Tây Ban Nha trong một kỳ World Cup, vượt qua cột mốc 11 bàn được thiết lập tại World Cup 1986.

Sự bùng nổ của các ngôi sao tấn công cùng phong độ ổn định của những trụ cột nơi tuyến giữa giúp Tây Ban Nha duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng xuyên suốt giải đấu. Không chỉ các tiền đạo, nhiều cầu thủ ở tuyến hai cũng thường xuyên góp công vào mặt trận tấn công, khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phong tỏa.

Điều đáng chú ý là Tây Ban Nha không chỉ sở hữu hàng công bùng nổ mà còn duy trì sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Từ đầu giải, thầy trò HLV Luis de la Fuente mới chỉ để thủng lưới một bàn ở trận gặp Bỉ tại tứ kết.

Lần gần nhất Tây Ban Nha góp mặt trong trận chung kết World Cup đã cách đây 16 năm. Đối thủ của "La Roja" sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Anh và Argentina.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Mikel Oyarzabal tận dụng thành công quả phạt đền để giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Pháp 1-0 ở bán kết World Cup 2026