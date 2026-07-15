Không oan cho Pháp ở quả penalty

Chuyên gia trọng tài Alfonso Burrull khẳng định Lucas Digne phạm lỗi rõ ràng với Lamine Yamal, đồng thời cho rằng quyết định thổi phạt đền cho Tây Ban Nha hoàn toàn chính xác.

Pha phạm lỗi của Digne với Yamal.

Phút 22 trên sân Dallas (Mỹ), hậu vệ Lucas Digne vung chân phá bóng nhưng không thành công. Thay vào đó, cầu thủ này lại đá trúng người Yamal của Tây Ban Nha. Phát biểu trên chương trình Marca, chuyên gia trọng tài Burrull phân tích rằng đây là tình huống xử lý chính xác của trọng tài.

"Cầu thủ Pháp vung chân phá bóng mà không quan sát vị trí của Yamal và rõ ràng đá trúng cậu ấy", Burrull nhận định. Ông nhấn mạnh đây là quả phạt đền rất rõ ràng và cho rằng hậu vệ tuyển Pháp mắc lỗi trong pha xử lý.

Theo cựu vua áo đen, việc Digne không có ý định phạm lỗi không làm thay đổi bản chất của tình huống. Khi một cầu thủ đá trúng đối phương trong vùng cấm sau động tác xử lý bất cẩn, trọng tài hoàn toàn có cơ sở để chỉ tay vào chấm phạt đền.

Sau khi tham khảo đầy đủ diễn biến, trọng tài giữ nguyên quyết định cho Tây Ban Nha hưởng quả penalty. Trên chấm 11 m, đại diện bán đảo Iberia không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số, tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đối đầu với nhà đương kim á quân thế giới.

Dù phía Pháp tỏ ra không hài lòng với quyết định này, nhiều chuyên gia trọng tài đồng tình rằng tác động của Digne là đủ rõ ràng để cấu thành lỗi.