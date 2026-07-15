Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Không oan cho Pháp ở quả penalty

  • Thứ tư, 15/7/2026 03:33 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Chuyên gia trọng tài Alfonso Burrull khẳng định Lucas Digne phạm lỗi rõ ràng với Lamine Yamal, đồng thời cho rằng quyết định thổi phạt đền cho Tây Ban Nha hoàn toàn chính xác.

Pha phạm lỗi của Digne với Yamal.

Phút 22 trên sân Dallas (Mỹ), hậu vệ Lucas Digne vung chân phá bóng nhưng không thành công. Thay vào đó, cầu thủ này lại đá trúng người Yamal của Tây Ban Nha. Phát biểu trên chương trình Marca, chuyên gia trọng tài Burrull phân tích rằng đây là tình huống xử lý chính xác của trọng tài.

"Cầu thủ Pháp vung chân phá bóng mà không quan sát vị trí của Yamal và rõ ràng đá trúng cậu ấy", Burrull nhận định. Ông nhấn mạnh đây là quả phạt đền rất rõ ràng và cho rằng hậu vệ tuyển Pháp mắc lỗi trong pha xử lý.

Theo cựu vua áo đen, việc Digne không có ý định phạm lỗi không làm thay đổi bản chất của tình huống. Khi một cầu thủ đá trúng đối phương trong vùng cấm sau động tác xử lý bất cẩn, trọng tài hoàn toàn có cơ sở để chỉ tay vào chấm phạt đền.

Sau khi tham khảo đầy đủ diễn biến, trọng tài giữ nguyên quyết định cho Tây Ban Nha hưởng quả penalty. Trên chấm 11 m, đại diện bán đảo Iberia không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số, tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đối đầu với nhà đương kim á quân thế giới.

Dù phía Pháp tỏ ra không hài lòng với quyết định này, nhiều chuyên gia trọng tài đồng tình rằng tác động của Digne là đủ rõ ràng để cấu thành lỗi.

Sai lầm sơ đẳng của trọng tài trận Pháp - Tây Ban Nha

Trọng tài Ivan Barton trở thành tâm điểm chỉ trích khi quên mang bình xịt đánh dấu vị trí hàng rào chỉ ít phút sau khi trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha bắt đầu.

1 giờ trước

FIFA gây tranh cãi vì phát cảnh CĐV nhí khóc

Rạng sáng 15/7, khoảnh khắc một CĐV nhí tuyển Pháp bật khóc sau bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 khiến FIFA hứng làn sóng chỉ trích dữ dội.

1 giờ trước

Olise thoát thẻ sau pha vào bóng nguy hiểm với Rodri

Rạng sáng 15/7, Michael Olise thực hiện pha vào bóng nguy hiểm với Rodri nhưng không phải nhận bất kỳ tấm thẻ nào từ trọng tài.

1 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Digne Digne

    Đọc tiếp

    Olise giật tóc Cucurella

    Olise giật tóc Cucurella

    11 phút trước 04:21 15/7/2026

    0

    Tiền vệ Michael Olise có một trận đấu đáng quên khi tuyển Pháp nhận thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý