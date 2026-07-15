FIFA gây tranh cãi vì phát cảnh CĐV nhí khóc

Rạng sáng 15/7, khoảnh khắc một CĐV nhí tuyển Pháp bật khóc sau bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 khiến FIFA hứng làn sóng chỉ trích dữ dội.

Hình ảnh CĐV nhí của Pháp bật khóc được chiếu cận cảnh. Ảnh: Chụp màn hình.

Bàn thắng trên chấm phạt đền của Mikel Oyarzabal ở phút 22 giúp Tây Ban Nha vượt lên trước Pháp trong trận bán kết World Cup 2026, nhưng điều gây tranh cãi lại đến từ hình ảnh ngoài sân cỏ.

Ngay sau khi Oyarzabal đánh bại thủ môn tuyển Pháp, máy quay truyền hình chuyển sang khán đài và ghi lại cảnh một cậu bé mặc áo tuyển Pháp òa khóc nức nở. Hình ảnh này được FIFA phát trực tiếp trên sóng truyền hình toàn cầu, khiến nhiều người xem phản ứng gay gắt.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng ê-kíp ghi hình đi quá giới hạn khi khai thác cảm xúc của một đứa trẻ. Một tài khoản bình luận: “Quay cận cảnh một cậu bé khóc sau khi Tây Ban Nha ghi bàn thật sự là quyết định khó chấp nhận”.

Một người khác bày tỏ: “Đó có thể là khoảnh khắc buồn nhất trong cuộc đời cậu bé tính đến lúc này. Không hiểu vì sao họ lại phát hình ảnh ấy cho hàng triệu người xem”.

Nhiều ý kiến cũng chỉ đơn giản bày tỏ sự thương cảm với cậu bé. “Tội nghiệp cậu nhóc”, một CĐV viết, trong khi người khác động viên: “Đừng khóc nữa, Pháp vẫn còn thời gian để lội ngược dòng”.

Trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha vốn được chờ đợi là màn so tài đỉnh cao giữa hai ứng viên vô địch. Tuy nhiên, ngoài diễn biến trên sân, hình ảnh CĐV nhí rơi nước mắt lại trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội.

Sự việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về việc các đơn vị phát sóng có nên khai thác quá mức cảm xúc của khán giả, đặc biệt là trẻ em, trong những sự kiện thể thao lớn như World Cup.

Haaland cùng tuyển Na Uy được Hoàng gia đón tiếp Erling Haaland và các đồng đội vinh dự nhận nghi thức chào đón trọng thể từ Quốc vương Harald V cùng Hoàng gia Na Uy tại Oslo sáng 14/7 sau khi trở về từ World Cup 2026.