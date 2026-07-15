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Thể thao World Cup 2026

FIFA gây tranh cãi vì phát cảnh CĐV nhí khóc

  • Thứ tư, 15/7/2026 03:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 15/7, khoảnh khắc một CĐV nhí tuyển Pháp bật khóc sau bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 khiến FIFA hứng làn sóng chỉ trích dữ dội.

Hình ảnh CĐV nhí của Pháp bật khóc được chiếu cận cảnh. Ảnh: Chụp màn hình.

Bàn thắng trên chấm phạt đền của Mikel Oyarzabal ở phút 22 giúp Tây Ban Nha vượt lên trước Pháp trong trận bán kết World Cup 2026, nhưng điều gây tranh cãi lại đến từ hình ảnh ngoài sân cỏ.

Ngay sau khi Oyarzabal đánh bại thủ môn tuyển Pháp, máy quay truyền hình chuyển sang khán đài và ghi lại cảnh một cậu bé mặc áo tuyển Pháp òa khóc nức nở. Hình ảnh này được FIFA phát trực tiếp trên sóng truyền hình toàn cầu, khiến nhiều người xem phản ứng gay gắt.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng ê-kíp ghi hình đi quá giới hạn khi khai thác cảm xúc của một đứa trẻ. Một tài khoản bình luận: “Quay cận cảnh một cậu bé khóc sau khi Tây Ban Nha ghi bàn thật sự là quyết định khó chấp nhận”.

Một người khác bày tỏ: “Đó có thể là khoảnh khắc buồn nhất trong cuộc đời cậu bé tính đến lúc này. Không hiểu vì sao họ lại phát hình ảnh ấy cho hàng triệu người xem”.

Nhiều ý kiến cũng chỉ đơn giản bày tỏ sự thương cảm với cậu bé. “Tội nghiệp cậu nhóc”, một CĐV viết, trong khi người khác động viên: “Đừng khóc nữa, Pháp vẫn còn thời gian để lội ngược dòng”.

Trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha vốn được chờ đợi là màn so tài đỉnh cao giữa hai ứng viên vô địch. Tuy nhiên, ngoài diễn biến trên sân, hình ảnh CĐV nhí rơi nước mắt lại trở thành chủ đề được bàn tán nhiều trên mạng xã hội.

Sự việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về việc các đơn vị phát sóng có nên khai thác quá mức cảm xúc của khán giả, đặc biệt là trẻ em, trong những sự kiện thể thao lớn như World Cup.

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Đào Trần

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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