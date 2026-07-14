Tuyển Anh treo thưởng tại World Cup 2026

Các tuyển thủ Anh sẽ nhận khoản tiền thưởng kỷ lục nếu đánh bại Argentina để giành chức vô địch World Cup 2026.

Tuyển Anh chia sẵn tiền thưởng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã thống nhất một cơ chế thưởng hấp dẫn trước khi giải đấu khởi tranh, qua đó dành gần một nửa số tiền thưởng FIFA chi trả cho nhà vô địch để thưởng cho các cầu thủ và ban huấn luyện.

Nếu Harry Kane cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vàng tại New York vào ngày 19/7, FA sẽ nhận khoảng 38 triệu bảng tiền thưởng từ FIFA. Trong đó, khoảng 15 triệu bảng sẽ được chia cho các cầu thủ, HLV Thomas Tuchel nhận khoảng 3 triệu bảng, còn đội ngũ trợ lý sẽ nhận tổng cộng 1 triệu bảng.

Đây là mức thưởng cao hơn rất nhiều so với World Cup 2022 tại Qatar. Riêng quỹ thưởng dành cho các cầu thủ tăng hơn gấp đôi so với khoản tiền họ có thể nhận nếu đăng quang cách đây 4 năm.

Ngay cả khi không thể tiến xa hơn, tuyển Anh vẫn chắc chắn mang về khoản thưởng đáng kể. Chỉ riêng việc lọt vào tứ kết giúp FA đảm bảo khoảng 14,2 triệu bảng từ FIFA. Khoảng một nửa số tiền này sẽ được phân bổ cho các cầu thủ và ban huấn luyện theo thỏa thuận đã ký trước giải.

Mức thưởng cụ thể của từng cầu thủ sẽ phụ thuộc vào số phút thi đấu. Nếu chia đều, mỗi người có thể nhận khoảng 577.000 bảng.

Ngoài tiền thưởng theo thành tích, các tuyển thủ Anh còn được hưởng phí ra sân 2.000 bảng mỗi trận. Tuy nhiên, theo truyền thống được duy trì từ năm 2007, toàn bộ khoản tiền này đều được các cầu thủ quyên góp cho hoạt động từ thiện.

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