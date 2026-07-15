Pháp gục ngã, Mbappe lại ôm hận trước Yamal

Rạng sáng 15/7, Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026 trên sân vận động AT&T.

Mbappe lại ôm hận trước Lamine Yamal.

Trước giờ bóng lăn tại Dallas (Mỹ), nhiều người chờ đợi màn so tài giữa hai hàng công bùng nổ nhất World Cup. Nhưng diễn biến trên sân lại hoàn toàn khác.

Đây không phải cuộc rượt đuổi tỷ số hay màn đấu súng giữa Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Tây Ban Nha biến trận bán kết thành bài kiểm tra về khả năng kiểm soát thế trận, còn tuyển Pháp gần như không tìm được lời giải.

Tỷ số 2-0 phản ánh khá chính xác cục diện. Điều đáng nói hơn là trong phần lớn thời gian, "Les Bleus" không tạo ra cảm giác đủ sức xoay chuyển trận đấu.

Pháp đánh mất thế trận từ rất sớm

20 phút đầu, Tây Ban Nha chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhưng vẫn làm chủ hoàn toàn nhịp độ. Họ cầm bóng nhiều hơn, luân chuyển bóng bình tĩnh và buộc Pháp phải liên tục lùi về phòng ngự.

Bước ngoặt đến ở phút 22. Lucas Digne phá bóng không thành công rồi phạm lỗi với Lamine Yamal trong vùng cấm. Sau khi VAR kiểm tra, trọng tài giữ nguyên quyết định cho Tây Ban Nha hưởng phạt đền. Mikel Oyarzabal không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Đó là sai lầm cá nhân, nhưng không phải nguyên nhân duy nhất khiến Pháp thất bại.

Lucas Digne mắc sai lầm đáng trách.

Sau bàn thua, đội bóng của Didier Deschamps vẫn không thể giành lại quyền kiểm soát. Họ để Tây Ban Nha tiếp tục cầm bóng, điều tiết nhịp độ và kéo giãn đội hình đối phương bằng những pha phối hợp ngắn.

Khó khăn càng lớn hơn khi William Saliba phải rời sân vì chấn thương ở phút 30. Theo L'Équipe, trung vệ Arsenal gặp vấn đề ở lưng và không thể tiếp tục thi đấu.

Mbappe bất lực trong ngày Pháp thua Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, ngay cả trước thời điểm Saliba rời sân, Pháp cũng không tạo được sức ép đáng kể. Bộ ba Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola gần như bị chia cắt với phần còn lại của đội hình. Mbappe ít có cơ hội nhận bóng trong tư thế thuận lợi, còn những pha chuyển trạng thái vốn là vũ khí lợi hại của Pháp gần như biến mất.

Hiệp một khép lại với hình ảnh trái ngược giữa hai đội. Tây Ban Nha bình tĩnh kiểm soát trận đấu, trong khi Pháp liên tục phải chạy theo bóng.

Tây Ban Nha thắng bằng tập thể

Nếu bàn mở tỷ số đến từ sai lầm của đối thủ, bàn thắng thứ hai lại thể hiện rõ bản sắc của Tây Ban Nha. Phút 58, Dani Olmo phối hợp bật nhả ngay trước vùng cấm, tạo khoảng trống để Pedro Porro băng lên dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Đó là pha bóng được tổ chức mạch lạc và cho thấy sự ăn ý của các cầu thủ Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha có bàn thứ hai sau pha phối hợp đẹp mắt.

Điều đáng khen là "La Roja" không chỉ kiểm soát bóng nhiều mà còn biết tăng tốc đúng thời điểm. Họ không cầm bóng chỉ để giữ bóng, mà liên tục kéo giãn hệ thống phòng ngự của Pháp trước khi tung ra đường chuyền quyết định.

Ở chiều ngược lại, hàng công từng ghi nhiều bàn nhất giải đấu của Pháp gần như mất hút. Mbappe có hai pha dứt điểm trong hiệp hai nhưng không đủ khó để đánh bại Unai Simon. Olise và Dembele đều chơi dưới phong độ, còn Barcola không tạo được khác biệt như những trận đấu trước. Trong phần lớn thời gian, Pháp không thể đưa trận đấu về đúng nhịp độ quen thuộc của mình.

Pháp thua toàn diện trước Tây Ban Nha.

Chiến thắng của Tây Ban Nha cũng cho thấy sức mạnh tập thể của đội bóng này. Lamine Yamal tiếp tục thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống cho các đồng đội. Pedri, Rodri và Dani Olmo duy trì khả năng kiểm soát tuyến giữa, trong khi hàng thủ gần như không cho Pháp cơ hội tiếp cận khung thành.

Đây không phải chiến thắng đến từ một cá nhân xuất sắc hơn phần còn lại. Đó là chiến thắng của một tập thể vận hành đồng bộ, biết khi nào cần giữ bóng, khi nào cần tăng tốc và khi nào phải kết liễu đối thủ.

Sau Euro 2024, Tây Ban Nha một lần nữa đánh bại Pháp ở một giải đấu lớn. Lần này, họ không chỉ giành vé vào chung kết World Cup. Quan trọng hơn, họ chứng minh vì sao mình là đội bóng chơi thuyết phục nhất giải đấu.