Tây Ban Nha nhận cơn mưa lời khen từ báo chí thế giới

Chiến thắng 2-0 trước Pháp ở bán kết World Cup 2026 giúp Tây Ban Nha nhận được rất nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế.

Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 trên sân Dallas (Mỹ) để lần thứ hai trong lịch sử góp mặt ở chung kết World Cup. Hai bàn của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro giúp đoàn quân của HLV Luis de la Fuente chấm dứt giấc mơ vô địch của đương kim á quân thế giới.

AS của Tây Ban Nha giật dòng tít đơn giản nhưng đầy kiêu hãnh: "Bài học cho thế giới", ám chỉ thế giới bóng đá đã biết tới sức mạnh vượt trội của người Tây Ban Nha trước ứng viên vô địch Pháp.

Ngay sau trận đấu, hàng loạt tờ báo lớn trên thế giới đồng loạt dành những mỹ từ cho màn trình diễn của "La Roja". Tại Tây Ban Nha, nhật báo AS chạy dòng tít ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Một bài học cho cả thế giới", ca ngợi cách đội tuyển xứ bò tót kiểm soát hoàn toàn thế trận trước đối thủ được đánh giá rất cao.

Trong khi đó, MARCA khẳng định Tây Ban Nha đã trở lại vị thế của một ứng viên số một với tiêu đề: "Họ đã trở lại. Tiến thẳng tới chung kết World Cup". Còn Mundo Deportivo nhấn mạnh màn trình diễn thuyết phục của thầy trò De la Fuente bằng dòng tít: "Tây Ban Nha trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao và tiến vào chung kết World Cup".

Trái ngược với bầu không khí phấn khích tại Madrid, truyền thông Pháp ngập tràn thất vọng. Le Parisien ví thất bại này như dấu chấm hết cho tham vọng lập hat-trick vào chung kết World Cup với tiêu đề: "Màn bắn pháo hoa đã bị hủy bỏ". Trong khi đó, L'Equipe mô tả trận thua bằng hai từ ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh: "Tai nạn ở Dallas".

Tại Argentina, nơi đội tuyển quốc gia chuẩn bị bước vào trận bán kết còn lại, Diario Ole cũng dành lời khen cho đại diện châu Âu với dòng tít: "Tây Ban Nha đã chặn đứng cỗ máy Pháp".

Những phản ứng trái ngược từ truyền thông quốc tế cho thấy chiến thắng của Tây Ban Nha đã khẳng định sức mạnh của một tập thể đang tiến gần tới chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử.

Tây Ban Nha ấn định tỷ số 2-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Pedro Porro có pha dứt điểm tung lưới Pháp nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.