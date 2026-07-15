Oyarzabal viết lại lịch sử bóng đá Tây Ban Nha

Rạng sáng 15/7, Mikel Oyarzabal tiếp tục chứng minh giá trị khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Pháp thuộc bán kết World Cup 2026.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Mikel Oyarzabal tận dụng thành công quả phạt đền để giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Pháp 1-0 ở bán kết World Cup 2026

Bước ngoặt của trận đấu đến sau tình huống Lucas Digne phạm lỗi rõ ràng với Lamine Yamal trong vùng cấm. Dù các cầu thủ Pháp phản ứng quyết liệt nhằm gây áp lực lên trọng tài, quyết định vẫn không thay đổi.

Trên chấm 11 m, Oyarzabal bình tĩnh tung cú sút với lực và độ chính xác cao đến mức thủ môn Mike Maignan dù đoán đúng hướng vẫn không thể cản phá. Bàn thắng đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 1-0 và cũng là lần đầu tiên Pháp rơi vào thế bị dẫn bàn tại World Cup 2026.

Oyarzabal đạt phong độ đáng nể.

Oyarzabal có 14 pha lập công cho tuyển Tây Ban Nha chỉ trong một mùa giải, phá kỷ lục 13 bàn mà David Villa thiết lập ở mùa 2008/09. Oyarzabal cũng chạm mốc 5 bàn tại giải đấu năm nay, cân bằng thành tích ghi nhiều bàn nhất cho Tây Ban Nha trong một kỳ World Cup, ngang với Emilio Butraguemo tại Mexico 1986 và David Villa ở Nam Phi 2010.

Không dừng lại ở đó, tiền đạo số 21 còn nâng tổng số bàn thắng cho tuyển quốc gia lên con số 30. Anh vượt qua Fernando Hierro để chiếm vị trí thứ 6 trong danh sách những chân sút vĩ đại trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha. Phía trên Oyarzabal hiện còn David Silva (35 bàn), Alvaro Morata (37), Fernando Torres (38), Raul Gonzalez (44) và David Villa (59).

Oyarzabal cũng tiếp tục khẳng định bản lĩnh ở các trận đấu loại trực tiếp. Quả phạt đền vào lưới Pháp là bàn thứ 9 của anh tại vòng knock-out trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Tại World Cup 2026, anh ghi hai bàn vào lưới Áo ở vòng 1/16 trước khi tiếp tục tỏa sáng ở bán kết.