Pháp lỡ hẹn với kỳ tích World Cup của Brazil và Đức

Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 khiến tuyển Pháp bỏ lỡ cơ hội sánh ngang Brazil và Đức về số lần liên tiếp lọt vào chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh.

Pháp thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 15/7, tuyển Pháp gục ngã 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, qua đó khép lại hành trình chinh phục cúp vàng và đánh mất cơ hội ghi tên vào nhóm những đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Nếu vượt qua Tây Ban Nha để tiến vào chung kết, "Les Bleus" sẽ có lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở trận đấu cuối cùng của một kỳ World Cup. Đây là cột mốc mà trước họ chỉ có hai đội tuyển từng làm được là Đức và Brazil.

Đội tuyển Đức là tập thể đầu tiên thiết lập thành tích này khi liên tiếp vào chung kết các kỳ World Cup 1982, 1986 và 1990. Sau hai lần về nhì, "Die Mannschaft" đã đăng quang năm 1990 sau chiến thắng trước Argentina.

Brazil cũng tái lập kỳ tích không lâu sau đó. Đội tuyển Nam Mỹ vô địch World Cup 1994 tại Mỹ, vào chung kết năm 1998 và thất bại trước chính tuyển Pháp, rồi trở lại đỉnh cao ở World Cup 2002 với chiến thắng 2-0 trước Đức để hoàn tất chuỗi ba lần liên tiếp góp mặt ở trận tranh cúp.

Trong khi đó, Pháp từng lên ngôi tại World Cup 2018 và giành ngôi á quân năm 2022 sau thất bại trước Argentina trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, giấc mơ nối dài chuỗi thành tích ấy đã tan vỡ khi đoàn quân của Didier Deschamps không thể vượt qua Tây Ban Nha ở bán kết năm nay.

Thất bại này không chỉ khiến Pháp lỡ hẹn với danh hiệu thế giới lần thứ ba, mà còn bỏ lỡ cơ hội cân bằng một trong những cột mốc hiếm hoi của lịch sử World Cup. Trong khi đó, Tây Ban Nha giành quyền vào chung kết và tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử.

Khoảnh khắc tuyển Pháp bất lực trước Tây Ban Nha Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.