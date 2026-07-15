Deschamps: 'Trọng tài đủ trình độ không?'

Sau khi Pháp để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-2 tại bán kết World Cup 2026, Didier Deschamps gây sốc khi đặt câu hỏi về năng lực điều hành của trọng tài chính.

Didier Deschamps không hài lòng về các quyết định của trọng tài.

Ngay sau khi tuyển Pháp để thua Tây Ban Nha tại trận bán kết World Cup 2026 vào rạng sáng 15/7, chiến lược gia người Pháp không ngần ngại bày tỏ sự không hài lòng về công tác trọng tài, đồng thời thừa nhận sự yếu kém về mặt chuyên môn của các học trò.

Ông nói: “Rõ ràng có nhiều sự thất vọng. Các cầu thủ suy sụp vì chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng. Mặc dù vậy, chúng tôi phải thực tế và thừa nhận rằng hôm nay chúng tôi chơi kém hơn về mặt kỹ thuật so với một đội bóng biết rõ họ đang làm gì. Phần lớn lỗi là do chúng tôi".

Tuy nhiên, tâm điểm của bài phát biểu nằm ở những nghi vấn về tính công bằng của đội ngũ cầm cân nảy mực. Deschamps đặt câu hỏi trực diện: "Trọng tài có đủ năng lực để điều khiển một trận bán kết World Cup hay không?".

Dù từ chối đưa ra câu trả lời cuối cùng, nhà cầm quân 57 tuổi ám chỉ rằng đã có nhiều tình huống nhạy cảm xảy ra trên sân và hầu hết mang lại bất lợi cho đội tuyển Pháp.

Sau trận thua Tây Ban Nha, "Les Bleus" giờ đây sẽ chuẩn bị cho trận hạng ba World Cup 2026 diễn ra vào ngày 19/7 tới. Đối thủ của thầy trò Deschamps sẽ là đội thua trong cuộc chạm trán giữa Anh và Argentina.

Khoảnh khắc tuyển Pháp bất lực trước Tây Ban Nha Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.