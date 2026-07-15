Deschamps: 'Trọng tài đủ trình độ không?'

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Didier Deschamps không hài lòng về các quyết định của trọng tài.
Ngay sau khi tuyển Pháp để thua Tây Ban Nha tại trận bán kết World Cup 2026 vào rạng sáng 15/7, chiến lược gia người Pháp không ngần ngại bày tỏ sự không hài lòng về công tác trọng tài, đồng thời thừa nhận sự yếu kém về mặt chuyên môn của các học trò.
Ông nói: “Rõ ràng có nhiều sự thất vọng. Các cầu thủ suy sụp vì chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng. Mặc dù vậy, chúng tôi phải thực tế và thừa nhận rằng hôm nay chúng tôi chơi kém hơn về mặt kỹ thuật so với một đội bóng biết rõ họ đang làm gì. Phần lớn lỗi là do chúng tôi".
Sau trận thua Tây Ban Nha, "Les Bleus" giờ đây sẽ chuẩn bị cho trận hạng ba World Cup 2026 diễn ra vào ngày 19/7 tới. Đối thủ của thầy trò Deschamps sẽ là đội thua trong cuộc chạm trán giữa Anh và Argentina.
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