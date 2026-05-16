Khách châu Âu đổ xô đi Trung Quốc thay thế Đông Nam Á

Nhiều hãng hàng không châu Âu đang tăng tần suất bay tới Trung Quốc để tận dụng nhu cầu du lịch tăng mạnh, chuyển hướng khách du lịch khỏi khu vực Đông Nam Á.

Du khách nước ngoài mặc trang phục truyền thống chụp ảnh lưu niệm tại Vườn Dự (Yu Yuan), Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 1/1. Ảnh: Yuan Jing.

Các hãng hàng không châu Âu đang tăng số chuyến bay tới Trung Quốc dù phải đối mặt với chi phí vận hành cao vì không thể bay qua không phận Nga, theo nhận định của giới phân tích hàng không.

Công ty dữ liệu hàng không Anh OAG cho biết số chuyến bay thẳng giữa Trung Quốc và châu Âu dự kiến tăng từ 3.011 chuyến trong tháng này lên mức cao nhất 4.151 chuyến vào tháng 8, giai đoạn cao điểm mùa hè. Cùng kỳ năm ngoái, số chuyến bay trong tháng 5 tương đương hiện nay nhưng đến tháng 8 chỉ tăng lên 3.393 chuyến.

Theo SCMP, dữ liệu cho thấy phần lớn mức tăng đến từ các hãng hàng không Trung Quốc, song nhiều hãng châu Âu cũng mở rộng khai thác trên các đường bay tới Trung Quốc như: Air France, British Airways, Finnair, Lufthansa, KLM, Swiss International Air Lines hay Turkish Airlines.

Theo OAG, các hãng châu Âu (không tính hãng Nga) dự kiến khai thác 508 chuyến trên các tuyến Trung Quốc - châu Âu trong tháng này, trước khi tăng lên 551 chuyến vào tháng 7 và 8. Trong cùng giai đoạn năm ngoái, tần suất chỉ tăng từ 445 lên 463 chuyến.

Du khách quốc tế đang học cách chào của người Trung Quốc khi đến du lịch. Ảnh: Xinhua.

Không giống các hãng hàng không Trung Quốc, các hãng châu Âu bị cấm bay qua không phận Nga từ năm 2022 do các lệnh trừng phạt liên quan xung đột Ukraine. Điều này buộc họ phải bay vòng, kéo dài thời gian hành trình và tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn.

Chi phí nhiên liệu máy bay cũng tăng mạnh trong năm nay do căng thẳng ở Trung Đông. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), giá nhiên liệu hàng không ngày 1/5 ở mức 181,22 USD mỗi thùng.

Các chuyên gia cho rằng một nguyên nhân khác khiến các hãng ưu tiên tăng chuyến tới Trung Quốc là do các tuyến bay phổ biến giữa châu Âu và Đông Nam Á trở nên khó khai thác hơn vì rủi ro khi đi qua không phận Iran. Trong khi đó, Trung Quốc liên tục nới lỏng chính sách miễn thị thực cho khách châu Âu từ năm 2023.

Nhà phân tích hàng không độc lập Lý Hán Minh cho biết nhu cầu tới Trung Quốc từ khách châu Âu đang tăng mạnh. Theo ông, việc nhiều đường bay tới Đông Nam Á bị ảnh hưởng khiến du khách châu Âu xem Trung Quốc là lựa chọn hấp dẫn hơn trong mùa hè năm nay.

Nhóm khách Mexico và hướng dẫn viên du lịch (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm tại công viên Thiên Đàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/1. Ảnh: Xinhua.

Theo ước tính của OAG, việc phải bay vòng tránh Nga khiến mỗi chuyến bay giữa Trung Quốc và châu Âu kéo dài thêm 2-3 giờ, làm tăng chi phí ít nhất 10.000 USD mỗi giờ. Điều này tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho các hãng hàng không Trung Quốc trên các đường bay châu Âu.

Đại diện Air France cho biết hãng sẽ tăng số chuyến trên tuyến Thượng Hải - Paris từ 7 lên 10 chuyến mỗi tuần trong tháng 9 và 10. Đến tháng 9, Air France và hãng liên kết KLM sẽ khai thác tổng cộng 29 chuyến mỗi tuần, kết nối Bắc Kinh và Thượng Hải với Paris và Amsterdam.

Theo hãng, việc mở rộng này phản ánh nhu cầu thị trường đang gia tăng. Air France-KLM cũng cho biết một số hành khách hiện tránh các tuyến trung chuyển qua vùng Vịnh, khiến nhu cầu đối với các chuyến bay thẳng giữa châu Á và châu Âu tăng mạnh trong những tháng gần đây. Để đáp ứng xu hướng này, hãng đã sử dụng máy bay lớn hơn và tăng tải trên một số tuyến bay trọng điểm.