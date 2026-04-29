Đến Phú Quốc dịp 30/4: Di chuyển, ăn chơi ra sao?

Dịp 30/4-1/5 là thời điểm lý tưởng để ghé Phú Quốc với biển xanh, nắng đẹp. Đây cũng là mùa cao điểm, đảo ngọc thu hút đông đảo du khách với nhiều trải nghiệm đa dạng.

Phú Quốc những ngày cuối tháng 4 vẫn đang trong giai đoạn thời tiết đẹp, nắng nhiều, biển trong và khá êm trước khi bước vào giai đoạn chuyển mùa. Nhiệt độ dễ chịu, buổi sáng và chiều đều không quá gay gắt, rất phù hợp cho các hoạt động tắm biển, tham quan hay trải nghiệm ngoài trời.

Cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 cũng là lúc Phú Quốc đón lượng khách lớn, kéo theo nhiều dịch vụ, hoạt động du lịch được "kích hoạt" mạnh mẽ. Từ các khu vui chơi, nhà hàng, quán cà phê đến những trải nghiệm trên biển đều trở nên sôi động hơn thường ngày. Tuy nhiên, đi vào đúng mùa cao điểm cũng đòi hỏi du khách có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh tình trạng quá tải và chủ động hơn trong lịch trình.

Dưới đây, Tri Thức - Znews gợi ý từ di chuyển, lưu trú đến ăn uống, vui chơi để du khách tham khảo khi lên kế hoạch cho chuyến đi đảo ngọc dịp này.

Di chuyển

Di chuyển đến đảo : Bay thẳng từ các địa điểm như Hà Nội, TP.HCM hay các thành phố lớn.

: Bay thẳng từ các địa điểm như Hà Nội, TP.HCM hay các thành phố lớn. Di chuyển nội đảo: Taxi, xe công nghệ, thuê xe máy hoặc ôtô tự lái.

Máy bay vẫn là lựa chọn phổ biến để đến Phú Quốc nhờ di chuyển nhanh, nhiều khung giờ. Dịp 30/4, sân bay thường đông nên du khách có thể chủ động đặt trước xe đưa đón hoặc liên hệ khách sạn để tránh chờ đợi.

Trên đảo, các điểm tham quan nằm khá xa nhau giữa Bắc đảo, Nam đảo và trung tâm, vì vậy cần tính toán di chuyển hợp lý. Du khách có thể thuê xe máy, ôtô tự lái để linh hoạt hoặc chọn taxi, xe dịch vụ nếu đi theo nhóm, gia đình.

Lưu trú

Trung tâm: Seashells Phú Quốc, Mường Thanh Luxury, Lahana Resort…

Seashells Phú Quốc, Mường Thanh Luxury, Lahana Resort… Nam đảo: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, New World Phu Quoc…

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, New World Phu Quoc… Bắc đảo: Vinpearl Resort & Spa, Radisson Blu Phu Quoc, Fusion Resort Phu Quoc…

Phú Quốc có hệ thống lưu trú đa dạng, trải dài từ trung tâm đến 2 đầu đảo, với nhiều mức giá phù hợp từng nhu cầu. Tại khu Dương Đông, các khách sạn và resort tầm trung thường dao động từ khoảng 800.000 đến 2,5 triệu đồng/đêm, phù hợp với du khách muốn thuận tiện ăn uống, di chuyển.

Ở khu Nam đảo và Bắc đảo, nơi tập trung nhiều resort cao cấp, giá phòng phổ biến từ 3 triệu đến 10 triệu đồng/đêm, thậm chí cao hơn với các villa riêng hoặc resort 5 sao trong dịp lễ. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai ưu tiên nghỉ dưỡng, tận hưởng không gian riêng tư và dịch vụ trọn gói.

Chơi gì?

Bắc đảo: VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari, Grand World, rừng nguyên sinh, bãi Rạch Vẹm…

VinWonders Phú Quốc, Vinpearl Safari, Grand World, rừng nguyên sinh, bãi Rạch Vẹm… Nam đảo: Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Cáp treo Hòn Thơm, tổ hợp vui chơi Sun World, cầu Hôn, Bãi Sao, Bãi Khem…

Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Cáp treo Hòn Thơm, tổ hợp vui chơi Sun World, cầu Hôn, Bãi Sao, Bãi Khem… Trung tâm: Nhà tù Phú Quốc, chợ đêm Phú Quốc, Dinh Cậu, bãi Trường, vườn hồ tiêu, nhà thùng nước mắm…

Bắc đảo mang đến cảm giác yên bình, gần gũi thiên nhiên, phù hợp để nghỉ ngơi hoặc khám phá hệ sinh thái nguyên sơ. Du khách có thể kết hợp vui chơi tại VinWonders, tham quan Vinpearl Safari, hoặc ghé bãi Rạch Vẹm, rừng nguyên sinh để tận hưởng một Phú Quốc nhẹ nhàng, ít ồn ào.

Trong khi đó, Nam đảo sôi động hơn với nhiều trải nghiệm nổi bật như cáp treo Hòn Thơm, tổ hợp Sun World hay các bãi biển đẹp như Bãi Sao, Bãi Khem. Khu Sunset Town với kiến trúc Địa Trung Hải cũng là điểm check-in quen thuộc, nhất là vào thời điểm hoàng hôn.

Khu trung tâm (thị trấn Dương Đông cũ) lại mang không khí nhộn nhịp, tập trung nhiều hoạt động ăn uống, vui chơi. Du khách có thể dạo chợ đêm, ghé Dinh Cậu, nhà tù Phú Quốc, tham quan làng nghề hoặc thư giãn tại bãi Trường, kết hợp khám phá các quán bar, beach club vào buổi tối.

Ăn gì?

Nhà hàng cao cấp: Tempus Fugit, Pink Pearl by Olivier E, Sun Bavaria GastroPub, On The Rocks Restaurant, Crab House…

Tempus Fugit, Pink Pearl by Olivier E, Sun Bavaria GastroPub, On The Rocks Restaurant, Crab House… Nhà hàng và quán ăn bình dân: Xin Chào, Ra Khơi, Bún quậy Kiến Xây, bún kèn Út Lượm, Bánh canh chả cá Phụng, Hủ tiếu mực Tư Hường, chợ đêm Phú Quốc, các quán ốc bình dân…

Ẩm thực Phú Quốc là một trong những lý do khiến nhiều du khách quay lại. Hải sản ở đây nổi tiếng tươi, vị ngọt tự nhiên, thường được chế biến đơn giản như hấp, nướng hay rang muối. Những địa chỉ như Xin Chào, Ra Khơi hay các quán hải sản khu trung tâm là lựa chọn quen thuộc để thưởng thức bữa ăn đậm chất biển.

Bên cạnh đó, các món như bún quậy, bún kèn mang dấu ấn riêng của đảo, trong khi chợ đêm Phú Quốc lại là điểm đến sôi động với nhiều món ăn vặt, hải sản và đồ nướng.

Ngoài ra, đảo ngọc cũng có nhiều nhà hàng cao cấp trong khu resort hoặc ven biển, phục vụ đa dạng ẩm thực và chú trọng trải nghiệm không gian, phù hợp cho những bữa tối thư giãn.

Quán cà phê

Một số quán cà phê: Chuồn Chuồn Bistro & Skybar, OCSEN Beach Bar & Club, Sunset Sanato Beach Club, Sơn Trà Hill Coffee, Golden Sand Bar…

Không chỉ có biển và resort, Phú Quốc còn sở hữu nhiều quán cà phê, beach bar với view đẹp, trở thành một phần quen thuộc trong trải nghiệm du lịch. Các không gian này tận dụng lợi thế thiên nhiên, từ quán trên đồi nhìn toàn cảnh đảo đến quán sát biển, nơi du khách có thể ngồi trên cát, nghe sóng và ngắm hoàng hôn.

Không gian được thiết kế đa dạng, từ mộc mạc, gần gũi thiên nhiên đến hiện đại, đậm chất beach club. Không chỉ dừng ở đồ uống, nhiều quán còn kết hợp âm nhạc, ánh sáng, tạo nên không khí thư giãn nhưng vẫn sôi động, đồng thời trở thành điểm check-in quen thuộc của du khách khi đến đảo ngọc.