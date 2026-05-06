Điệu múa sạp của Ấn Độ chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ấn Độ chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bằng điệu múa Cheraw Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được chào đón bằng điệu múa sạp Cheraw trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Ấn Độ.

Chiều 5/5 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự Palam, thủ đô New Delhi (Ấn Độ). Trên khắp thủ đô, Chính phủ Ấn Độ bố trí các bức ảnh chân dung nhà lãnh đạo Việt Nam kèm khẩu hiệu song ngữ chào mừng.

Tại khách sạn, các nghệ sĩ Ấn Độ chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu bằng điệu múa Cheraw truyền thống.

Theo Bộ Phát triển Vùng Đông Bắc Ấn Độ, Cheraw là loại hình nghệ thuật có lịch sử lâu đời, gắn liền với bản sắc của cộng đồng người Mizo ở bang Mizoram, miền Đông Bắc Ấn Độ. Điệu múa được cho là từ thế kỷ I sau Công nguyên, khởi nguồn từ những quan niệm tâm linh sơ khai của cư dân bản địa, trước khi phát triển thành hình thức biểu diễn phổ biến.

Cơ quan du lịch Mizoram cho biết Cheraw là điệu múa quen thuộc tại địa phương, với sự tham gia của cả nam và nữ. Nam giới giữ các thanh tre, trong khi nữ vũ công nhảy giữa những nhịp tre. Điệu múa thường xuất hiện trong các lễ cưới và dịp vui mừng, nhằm chúc tụng thành công.

Các nghệ sĩ Ấn Độ trình diễn điệu múa Cheraw.

Trong phần trình diễn, nam giới ngồi đối diện nhau, giữ các cặp thanh tre dài đặt song song và vuông góc, liên tục gõ mở - khép theo nhịp điệu. Các nữ vũ công trong trang phục truyền thống rực rỡ như Puanchei (váy dệt), Kawrchei (áo), Vakiria (mũ đội đầu) và Thihna (trang sức) uyển chuyển di chuyển vào - ra giữa các thanh tre.

Cheraw đòi hỏi sự phối hợp chính xác và đồng bộ giữa các vũ công. Các thanh tre được gõ nhịp liên tục, trong khi người nhảy phải căn chỉnh từng bước chân khớp hoàn toàn với tiết tấu, tạo nên những chuyển động nhịp nhàng và hoa văn thị giác đặc trưng.

Âm nhạc truyền thống đóng vai trò dẫn dắt màn trình diễn, với âm thanh từ tre kết hợp cùng cồng, trống, tạo nên không khí sôi động. Ngày nay, một số tiết mục còn kết hợp âm nhạc hiện đại để tăng tính hấp dẫn.

Cheraw đòi hỏi sự phối hợp chính xác và đồng bộ giữa các vũ công.

Năm 2010, bang Mizoram thiết lập kỷ lục Guinness với màn trình diễn điệu múa Cheraw quy tụ 10.736 vũ công, một nửa trong số đó là nữ, cùng biểu diễn trên nền nhạc truyền thống trong 8 phút. Theo giám khảo Guinness World Records, đây là "màn trình diễn múa tre lớn nhất thế giới".

Cheraw hiện được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của Mizoram và là một phần quan trọng trong kho tàng nghệ thuật dân gian vùng Đông Bắc Ấn Độ. Điệu múa xuất hiện trong các lễ hội lớn như Chapchar Kut (tháng 3), Mim Kut (tháng 9) và Pawl Kut (tháng 12), cũng như trong đám cưới, sự kiện cộng đồng và trường học.

Ngày nay, Cheraw được trình diễn tại nhiều sự kiện quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Mizoram ra thế giới. Điệu múa cũng được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với sân khấu hiện đại và hoạt động du lịch văn hóa.