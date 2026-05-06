Cảnh tượng 'kinh hoàng' ở bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa

Những ngày này, dọc bãi biển Hải Tiến (đoạn từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa ) xuất hiện nhiều rễ cây, thân tre, luồng nhọn nằm ngổn ngang như "bãi chông".

Người dân địa phương cho biết tình trạng trên đã xuất hiện từ sau các cơn bão xảy ra trong năm 2025. Đến nay, sau một thời gian dài, nhiều gốc cây, cành cây cắm sâu vào bãi cát và nhô lên như "bãi chông", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách .

"Ban ngày còn có thể nhìn thấy để tránh, nhưng ban đêm du khách đi dạo, đặc biệt là trẻ nhỏ nô đùa trên cát, thì nguy cơ tai nạn rất cao. Nhất là khi thủy triều lên, chúng trở thành 'bãi chông' chìm trong nước, gây nguy hiểm cho người tắm", anh Quang (du khách từ Hà Nội) cho hay.

Một số được thu gom từng đống và đốt song không thể xử lý, tạo khung cảnh nhếch nhác.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến cho biết xã và các đoàn thể đã liên tục tổ chức dọn dẹp các loại rác trên bãi biển, đặc biệt trước mùa du lịch. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều gốc cây bị vùi sâu dưới cát, khó xử lý bằng phương pháp thủ công. Để đảm bảo cho du khách, sắp tới xã sử dụng thêm các phương tiện cơ giới để đào, kéo toàn bộ số gốc cây này.

