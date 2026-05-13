Biển số xe máy thành kỷ niệm không thể quên của khách Tây ở Hà Giang

Sau chuyến du lịch Hà Giang để lại nhiều ấn tượng, một nữ du khách người Anh quyết định lưu giữ kỷ niệm bằng cách khắc biển số xe máy đồng hành cùng cô lên nhẫn bạc.

Cuối tháng 2, Levi McKay (quốc tịch Anh) đến Hà Giang (nay là Tuyên Quang) du lịch 4 ngày và lựa chọn tour chinh phục Hà Giang Loop của một nhà nghỉ bình dân. Cô cho biết mình đến Hà Giang với tâm thế của một chuyến thư giãn, tìm kiếm cảnh quan mới, nhưng đã trải qua những khoảnh khắc "chỉ có ở Việt Nam".

Nữ du khách người Anh chinh phục cung đường Hạnh Phúc (Quốc lộ 4C) và tắm thác Du Già ở Hà Giang. Ảnh: Levi McKay.

"Khung cảnh ngoạn mục và khác hoàn toàn với bất cứ nơi nào tôi từng thấy. Trong chuyến đi, tôi đã kết nối với nhiều du khách và người dân địa phương, đó là những cuộc gặp gỡ không tính trước, nhưng đầy cảm xúc và đáng nhớ", Levi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Kết thúc chuyến đi, trong những ngày thăm thú Hà Nội, Levi McKay đã quyết định lưu giữ kỷ niệm bằng cách tham gia workshop chế tác nhẫn bạc và tự tay khắc biển số của xe máy đã chở cô chinh phục Hà Giang, ý tưởng này dựa trên trào lưu xăm hình Hà Giang của nhiều du khách nước ngoài trước đó.

Levi cho rằng đây không phải món trang sức thông thường, mà là câu chuyện cô mang theo bên mình và kể cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp về chuyến đi đầy ấn tượng. Đồng thời, chiếc nhẫn cũng nhắc nhở về những tình thương cô nhận được ở Hà Giang.

"Mức giá cho 2 chiếc nhẫn khoảng một triệu đồng. Tôi đã cặm cụi làm cả ngày và thấy rất xứng đáng", cô bày tỏ.

Hai chiếc nhẫn bạc khắc biển số xe máy đã đồng hành cùng Levi McKay và người bạn. Ảnh: Levi McKay.

Trong những ngày ở Hà Giang, Levi trong vai một du khách thích khám phá, ngồi sau xe máy của hướng dẫn viên địa phương, băng qua những cung đường uốn lượn và thách thức. Đôi khi, cô tận mắt chứng kiến tai nạn xe bên sườn đồi. Tuy nhiên, cô yên tâm khi người đồng hành là nam thanh niên giàu kinh nghiệm, lái xe cẩn thận.

Khi đăng tải hình ảnh về chuyến đi, Levi McKay cũng ưu ái gọi 4 ngày ở Hà Giang "tuyệt vời nhất từ trước đến nay".

Ngoài ra, trong chuyến đến Việt Nam lần này, nữ du khách còn khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Ninh Bình, Phong Nha (Quảng Trị), vượt đèo Hải Vân từ TP Huế đến Hội An (Đà Nẵng), điếm đến cuối cùng là TP.HCM để chuẩn bị cho chuyến bay về nước.

Trước đó, nhiều du khách nước ngoài đã chọn xăm phong cảnh Hà Giang lên tay sau chuyến đi như một cách bày tỏ tình cảm đặc biệt.

Theo Nam Nguyễn, chủ một tiệm xăm có tiếng ở Hà Giang, những vị khách nước ngoài tìm đến không chỉ để xăm, mà còn mang theo kỷ niệm về Hà Giang. Đa phần sẽ chọn đặt hình xăm sau tai, vị trí nhỏ trên cánh tay, nhưng có người xăm trải dài trên cánh tay như chính hành trình họ đi qua.

Du khách nước ngoài xăm cảnh đồi núi và cung đường Hạnh Phúc lên tay. Ảnh: Nam Nguyễn, Ricardo Cm.

Trào lưu xăm hình điểm đến Việt Nam nổi lên từ cuối năm 2025, được nhiều du khách nước ngoài hưởng ứng. Hồi tháng 1, sau chuyến du lịch Phong Nha (Quảng Trị) với những ngày làm nông dân chăn vịt, một cặp vợ chồng người Anh quyết định xăm hình vịt đội nón lá lên chân.

Sau đó không lâu, nhà văn Mỹ Bruce Klein cũng xăm hình chùa Thiên Mụ và sông Hương lên bắp tay trái vì TP Huế để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình sáng tác của ông.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Tuyên Quang đón trên 1,43 triệu lượt khách, trong đó có 272.555 lượt khách quốc tế. Tháng 3 năm nay, tạp chí du lịch quốc tế Time Out đã công bố danh sách 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026, trong đó Hà Giang xếp thứ 17.