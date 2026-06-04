Khách Việt ồ ạt xuất ngoại khi vé máy bay 'bỏng tay' dịp hè

Giá vé máy bay lần nữa khiến khách Việt đổ sang thị trường quốc tế trong dịp cao điểm hè. Đơn vị lữ hành cũng thay đổi cơ cấu tour để giữ giá cho một số tuyến nội địa trọng điểm.

Cuối tháng 5, Trúc Quyên (phường Rạch Ông, TP.HCM) cùng nhóm bạn quyết định đổi kế hoạch du lịch từ Đà Nẵng sang Bangkok (Thái Lan) trong dịp 5-9/8. Dù giá vé máy bay đồng loạt tăng cao, chi phí bay đến Thái Lan chỉ nhỉnh hơn khoảng 2 triệu đồng so với chặng nội địa, nên cả nhóm chọn đi nước ngoài và đã đặt khách sạn từ trước.

"Bỏ thêm số ít tiền có thể mang tiếng xuất ngoại. Tôi chọn Thái Lan vì chi phí dễ kiểm soát, thủ tục đơn giản. Dự kiến tổng chuyến đi chi khoảng 13 triệu đồng/người", cô chia sẻ.

Báo cáo "Xu hướng du lịch nước ngoài của du khách Việt - Mùa hè 2026" do The Outbox Company thực hiện cho thấy nhu cầu du lịch outbound tăng mạnh ngay từ đầu mùa hè, với lượng tìm kiếm trong tháng 6 cao hơn 20% so với du lịch nội địa. Điều này phản ánh xu hướng du khách Việt ưu tiên các chuyến đi quốc tế trong nửa đầu mùa hè năm nay.

Tour nước ngoài chiếm ưu thế

Hè năm nay, tỷ trọng tour nước ngoài tăng khá mạnh, trái với cảnh tour nội địa chiếm ưu thế vào hè các năm trước.

Lý giải nguyên nhân cho tình trạng nêu trên, các đơn vị lữ hành cho biết giá vé máy bay nội địa neo cao khiến chi phí một số tour trong nước không còn quá chênh lệch giá so với tour nước ngoài ngắn ngày.

Nhiều chặng bay như Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Nha Trang, Hà Nội - Phú Quốc đang ở mức khá cao trong tháng 6-7. Riêng một số chặng khứ hồi có thể dao động 4-5 triệu đồng/người, tùy thời điểm.

Khách Việt check-in tại Thái Lan vào tháng 5. Ảnh: Phương Lâm.

Công ty du lịch BestPrice ghi nhận tỷ lệ khách du lịch nội địa và nước ngoài dịp hè rơi vào khoảng 55% và 45%. So với cùng kỳ năm trước, sức mua tour nước ngoài tăng 20-25%. Hiện công suất đạt khoảng 75-85% kế hoạch hè, tháng 6 và 7 đã gần kín chỗ.

Nhóm tour Đông Bắc Á và Đông Nam Á ngắn ngày chứng kiến sự quan tâm lớn. Các tour trọn gói đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia vẫn đang dẫn đầu.

"Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng tốt nhờ giá tour cạnh tranh, nhiều đường bay, phù hợp với khách gia đình. Malaysia vẫn giữ sức hút nhờ dễ đi, chi phí hợp lý, phù hợp với nhóm khách lần đầu đi nước ngoài. Hàn Quốc, Nhật Bản thu hút nhóm khách có ngân sách cao, quan tâm trải nghiệm văn hóa và dịch vụ chất lượng", ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing, thông tin.

Tại công ty Golden Smile Travel, trả lời Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT, cho biết khách Việt hiện chú ý đến các tour nước ngoài cho dịp hè, sức mua tăng mạnh từ đầu quý II.

Tour Trung Quốc chiếm lợi thế với các hành trình như Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn, Lệ Giang - Đại Lý - Shangri-La, Trùng Khánh, Thành Đô - Cửu Trại Câu, Tân Cương... Ngoài ra, khách Việt cũng để mắt đến tour Hàn Quốc, Nhật Bản và tour châu Âu đến Pháp, Thuỵ Sĩ, Italy, Đan Mạch...

Nhóm khách chính của cao điểm hè vẫn là gia đình có con nhỏ, nhóm bạn trẻ, khách công sở và nhóm khách trung niên đi theo gia đình. Trong đó, khách gia đình chiếm tỷ trọng lớn nhất vì tháng 6-8 trùng kỳ nghỉ hè của học sinh.

Du khách Việt khám phá Phượng Hoàng Cổ Trấn tháng 5/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khi đó, BenThanh Tourist chứng kiến mảng du lịch MICE tăng trưởng trong cao điểm hè, phục vụ khoảng 300 khách mỗi đoàn.

Hè năm nay, lượng khách có sự phân cực rõ. Bên cạnh nhóm ưu tiên tiết kiệm chi phí, vẫn có nhóm sẵn sàng chi tiêu cho những hành trình đặc biệt như Bắc Âu, Đông Phi, Nam Âu hay tour trải nghiệm nghịch mùa tại New Zealand.

Để thị trường nội địa không yếu thế

Theo ông Tú của BestPrice, giai đoạn nửa cuối hè, các điểm đến có biển như Đà Nẵng - Hội An, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Hạ Long và Ninh Bình, Sa Pa có sức mua khả quan. Tuy nhiên, một số tuyến phải phụ thuộc vào vé máy bay nên tốc độ chốt chậm hơn, giá vé cũng trở thành rào cản chi phí với nhóm gia đình 3-4 người, ảnh hưởng đến thời gian lưu trú.

Giá tour nội địa năm nay tăng 10-20% so với hè năm trước, tùy tuyến và thời điểm khởi hành. Với một số tuyến đường bộ, giá vẫn giữ mức tương đối.

Đông đúc du khách tắm biển tại Bãi Khem (đặc khu Phú Quốc, An Giang) tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trước biến động của giá vé máy bay nội địa, đơn vị đã điều chỉnh cơ cấu tour nội địa theo hướng linh hoạt. Chuyển từ bán tour có sẵn sang tư vấn giải pháp du lịch phù hợp ngân sách, thời gian và mục đích chuyến đi.

Đẩy mạnh combo linh hoạt gồm khách sạn, resort, du thuyền, xe đưa đón, vé vui chơi, thay vì chỉ bán tour trọn gói cố định.

Ưu tiên các tuyến đường bộ, gần, ngắn ngày từ Hà Nội và TP.HCM để giảm áp lực vé máy bay. Các tour Hạ Long, Ninh Bình, Sa Pa, Vũng Tàu, Phan Thiết... xây dựng theo hướng nghỉ dưỡng cuối tuần.

Làm việc sớm với đối tác hàng không, khách sạn, resort để giữ quỹ chỗ và mức giá tốt cho mùa cao điểm.

Phía Golden Smile Travel cũng tích cực tái cấu trúc sản phẩm nội địa dịp hè, chú trọng sự linh hoạt và tối ưu ngân sách, dựa trên xu hướng du khách cân nhắc rất kỹ giữa du lịch trong nước và nước ngoài, quan tâm trải nghiệm thực tế và giá trị cảm xúc tương xứng với mức giá, lịch trình không quá dày đặc.

Trong bối cảnh giá vé máy bay và chi phí đầu vào xăng dầu tăng, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt, cho biết đơn vị giữ giá tour nội địa ổn định bằng cách tung chương trình khuyến mại, giảm biên lợi nhuận và tái cấu trúc sản phẩm.

Đồng thời phải tìm thêm các tuyến bay thay thế, xây dựng các tour đường bộ đi bằng xe hoặc kết hợp một chiều đi xe, một chiều đi máy bay để các điểm đến trong nước không lép vế trước tour nước ngoài.