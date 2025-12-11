Tour Sơn Đoòng kín chỗ tới cuối năm 2027

Sau 12 năm mở cửa đón khách, Sơn Đoòng đón 8.552 nhà thám hiểm, mang về 25,5 triệu USD doanh thu và tạo việc làm trực tiếp cho 130 người dân địa phương.

Để đến được Bức tường Việt Nam cao khoảng 70 m, du khách phải di chuyển bằng bè hơi trên hồ nước dài khoảng 600 m. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo thống kê của Oxalis Adventure, đơn vị duy nhất được cấp phép khai thác du lịch hang Sơn Đoòng, 3.293 khách Việt đã trải nghiệm hành trình vào hang động lớn nhất thế giới, theo sau là Mỹ (2.271 lượt), Australia (532 lượt), Vương quốc Anh (317 lượt) và Canada (277 lượt).

Với chiều dài khoảng 9 km, nơi rộng nhất lên đến 150-160 m và vòm hang có điểm cao tới 200 m, Sơn Đoòng (Quảng Trị) trở thành một trong những điểm đến mơ ước của các tín đồ yêu thích du lịch mạo hiểm toàn cầu.

Không chỉ mang giá trị khám phá, hành trình thám hiểm Sơn Đoòng còn tạo dấu ấn kinh tế quan trọng. Từ năm 1/8/2013 đến nay, hoạt động khai thác tour đã mang lại 25,5 triệu USD doanh thu, nộp 5 triệu USD phí cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và tạo việc làm trực tiếp cho 130 người dân địa phương, cùng hàng trăm lao động gián tiếp.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Châu Á, CEO Oxalis Adventure, cho biết tour thám hiểm này hiện kín chỗ đến cuối năm 2027.

"Việc kín chỗ dài như vậy tạo ra một sự khan hiếm, khiến Sơn Đoòng trở thành mục tiêu mà bất kỳ du khách ưa mạo hiểm nào cũng khao khát được chinh phục", ông nói.

Nhu cầu tăng cao cũng tạo cơ hội cho các tour thám hiểm cấp độ thấp hơn trong khu vực thu hút thêm sự chú ý.

Hành trình thám hiểm Sơn Đoòng kéo dài 4 ngày 3 đêm với tổng chi phí là 79,5 triệu đồng/người. Ảnh: Linh Huỳnh.

Mỗi năm, Phong Nha - Kẻ Bàng đón khoảng 50.000 lượt khách tham gia các sản phẩm du lịch mạo hiểm, củng cố vị thế "Trung tâm du lịch thám hiểm hang động lớn nhất thế giới".

Dù dẫn đầu về tổng số lượt tích lũy 12 năm qua, ông Châu Á cho biết tỷ lệ khách Việt hiện chỉ còn khoảng 16,5%, thấp hơn cùng kỳ 2019. Lý do là khách quốc tế có thói quen đặt chỗ sớm, trong khi khách Việt ưu tiên tour nước ngoài khi mức giá tương đương.

Theo gợi ý từ phía đơn vị khai thác, nếu du khách yêu thích tính chất mạo hiểm nhưng không muốn chờ đợi quá lâu, có thể cân nhắc hai lựa chọn nổi bật như thám hiểm rừng sâu hang Ba hoặc thám hiểm Tú Làn. Các hành trình này có độ thử thách vừa phải, thời gian linh hoạt hơn và phù hợp với du khách muốn thử cảm giác chinh phục mà không phải đợi quá lâu.